Afganistá Save the Children alerta de que casi 10 millones de niños pasan hambre en Afganistán

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ONG Save the Children ha alertado este lunes de que 9,6 millones de niños y niñas pasan hambre a diario en Afganistán debido a la grave crisis económica, las consecuencias de la Guerra en Ucrania y la fuerte sequía.

La organización ha indicado en un comunicado que la ayuda alimentaria inmediata es fundamental para lograr «salvar vidas a corto plazo», si bien ha recalcado que la asistencia, por sí sola, «no es suficiente para abordar la que es ya la peor crisis de hambre registrada en el país».

Las cifras muestran que, a pesar de una cantidad significativa de ayuda para alimentos proporcionada a las familias en los últimos meses, 19,7 millones de personas, casi el 50 por ciento de la población, todavía pasan hambre y necesitan apoyo urgente para sobrevivir. Solo entre los meses de marzo y mayo, 20.000 personas acabaron en situación de hambruna.

La crisis en Afganistán llega en un momento en que el mundo se enfrenta a la mayor crisis alimentaria de este siglo, con aproximadamente 44 millones de personas al borde de la inanición en todo el mundo.

Cuando los talibán es hicieron con el control del país en agosto del año pasado, la comunidad internacional respondió en gran medida congelando activos y suspendiendo la asistencia para el desarrollo en un intento de mitigar el riesgo de proporcionar fondos indirectamente a la administración talibán de facto.

Sin embargo, los niños y niñas afganos ahora están soportando la peor parte de las políticas de la comunidad internacional, que han privado al país de efectivo y han llevado a la economía a una espiral descendente, tal y como ha denunciado Save The Children.

El texto señala que la pobreza, el desempleo y los precios de los alimentos han aumentado drásticamente, obligando a los padres y madres a tomar medidas desesperadas para alimentar a sus hijos e hijas.

«Todos los días, nuestros trabajadores sanitarios están tratando a niños y niñas que se están consumiendo delante de nuestros ojos porque solo comen pan una vez al día, y esos son los afortunados. Los niños en Afganistán nunca han conocido una vida sin conflicto, y si no se toman medidas pronto, no conocerán un mundo sin hambre», ha advertido Athena Rayburn, directora de Defensa, Comunicaciones y Medios de Save the Children en la región.

La organización estima que, aunque se prevé que 18,9 millones de niños, niñas y personas adultas necesiten ayuda alimentaria de junio a noviembre de este año, solo hay fondos suficientes para ofrecer apoyo a 3,2 millones de personas.

«Mientras la atención del mundo está centrada en Ucrania, hay una esperanza menguante de abordar esta crisis a tiempo. Cada día que pasa sin los fondos necesarios, más niños y niñas pierden la vida por causas que se pueden prevenir», ha manifestado Rayburn.

Así, ha pedido a la comunidad internacional que aborde tanto la brecha de fondos como el colapso económico de Afganistán, al tiempo que identifica formas de aumentar la liquidez en la economía del país.

La ONG ha hecho hincapié en que hasta que no se aborde la crisis económica y se detenga el aumento de la pobreza, la infancia afgana seguirá enfrentándose a niveles catastróficos de hambre.