Bono y The Edge de U2 ofrecen un concierto sorpresa en el metro de Kiev

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Bono, líder de U2, actuó este domingo en Kiev como muestra de apoyo al pueblo ucraniano. Lo hizo con el guitarrista de la banda, The Edge, en la estación de metro de Khreschatyk, que funciona como refugio antibombas ante la invasión rusa.

El cantante irlandés informó en Twitter de que fue el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, quien les propuso la idea. «Nos invitó a actuar como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano, así que eso es lo que hemos venido a hacer», explicó.

Bono (Paul David Hewson) y The Edge (David Evans), compañeros inseparables de U2 desde 1976, interpretaron varios de los temas más icónicos del grupo, como Angel of Harlem, la antibélica Sunday Bloody Sunday, With or without you o Desire. También tocaron una versión de Stand by me, canción de Ben E. King de 1961 y para la cual invitaron a cantar a un soldado ucraniano.

El cantante aseguró que «el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, sino que está luchando para todos los que amamos la libertad». También se refirió a los conflictos bélicos que sufrió antaño su país, Irlanda. «Rezamos para que pronto puedan disfrutar un poco de esa paz», añadió.

Además de actuar en la estación de metro, Bono también visitó Bucha, una ciudad de las afueras de Kiev en la que se encontraron cientos de cuerpos tras la retirada de las tropas rusas el mes pasado. Se trata de una zona en la que se podrían haber cometido crímenes de guerra.