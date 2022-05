Economí Torres (BBVA) sugiere una respuesta firme de los bancos centrales para anclar las expectativas inflacionarias

Carlos Torres revela que ha invertido una parte muy pequeña de su patrimonio en criptomonedas como un «experimento»

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha suscitado que la respuesta de los bancos centrales «debe ser firme» para anclar las expectativas inflacionarias, ya que ante el actual clima de incertidumbre originado por la guerra y la pandemia el fenómeno de la inflación «ya no es transitorio».

Sobre cuánto tiempo le puede llevar a Estados Unidos y a Europa recuperar los niveles de inflación prepandémicos, Torres ha señalado en una entrevista con ‘Forbes Argentina’ que el entorno actual es «muy incierto», por lo que el alza de los precios no se puede considerar como un evento transitorio.

«Hay consenso en que el fenómeno de la inflación ya no es transitorio. A los estímulos fiscales por la pandemia se sumó la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto en el precio de la energía y los alimentos. Y, por si fuera poco, el cierre de China por el Covid. Por eso, en este contexto, la respuesta de los bancos centrales debe ser firme para anclar las expectativas inflacionarias», ha indicado el presidente de la entidad bancaria.

Asimismo, en referencia a los pronósticos que apuntan a que la inflación de Estados Unidos se ubique en el entorno del 3% en los próximos 2-5 años, el presidente del banco español ha sugerido que es un rango válido y cree que niveles de ese tipo no se observarán hasta menos de dos años. En este contexto, Torres considera que «para bajar la inflación hay que enfriar la economía».

INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS

Por otro lado, el presidente de BBVA ha confirmado que ha realizado inversiones en criptomonedas, aunque ha aclarado que se trata de un porcentaje «muy pequeño» de su patrimonio financiero y lo asocia más a un «experimento» que a una estrategia financiera.

No obstante, ha indicado que actualmente mantiene su inversión en los criptoactivos.

«Invertí en cripto lo que puedas perder, que no vayas a necesitar y pase lo que pase no lo vendas. Si esto acaba valiendo muchos ceros, puede cambiar la vida del inversor. Había casos en ese momento de regalos de un bitcoin que valía 200 dólares por la primera comunión. La única condición era que no se podía vender: o no valdrá o pagarás lo estudios de tus hijos», recoge Torres Vila en su respuesta.

SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, Torres ha reafirmado durante su visita a Argentina el compromiso de la entidad con la sostenibilidad, donde BBVA prevé canalizar inversiones por más de 200.000 millones de euros hasta el 2025.

El presidente de BBVA ha señalado que si bien las cifras en términos de avances en sostenibilidad todavía son pequeñas en el país sudamericano (por encima de los 100 millones de euros en 2022), existe una «gran oportunidad» en América Latina para explotar los recursos renovables para la generación de electricidad y también el potencial natural de captura de dióxido de carbono (CO2), para lo que «habrá una demanda creciente».

«Hay un compromiso de llegar a emisiones cero en el 2050 por parte de muchas empresas, organismos, ciudades y estados. Pero muchas de estas empresas aún no pueden hacerlo por la actividad que llevan a cabo, como por ejemplo una empresa de transporte marítimo o aerolíneas o petroleras o gasistas que aún no pueden sustituir. Hay que invertir mucho en innovación y tecnología», ha subrayado Torres Vila.

En este sentido, el presidente de la entidad bancaria ha recordado que el compromiso de BBVA está en asesorar y financiar a los clientes para que avancen en este proceso, que «será bueno para el planeta pero también para el negocio». «El objetivo inicial era movilizar 100.000 millones entre 2018 y 2025 y ya llevamos 97.000 millones de euros. Por eso el año pasado duplicamos esa cifra hasta los 200.000 millones y creo que aumentaremos nuevamente», ha remarcado.

Torres Vila también se ha referido a la inclusión financiera en los diferentes mercados en los que está presente BBVA y donde la Fundación Microfinanzas es un elemento «crucial» para este objetivo.

Torres ha manifestado que la inclusión financiera es clave y la digitalización permite incluir a personas que antes tenían menos acceso por tener menos recursos. «A través de la Fundación Microfinanzas BBVA se está utilizando la digitalización para ayudar a personas vulnerables con micro créditos productivos para que salgan del umbral de la pobreza, con un impacto espectacular. Más del 30% que obtuvieron un micro-crédito, han salido de la pobreza al cabo de dos años», ha explicado.