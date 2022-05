Carlos Alcaraz: “Cada vez que escuchaba ‘viva Murcia’ se me ponía la piel de gallina”

Edu Botella - Europa Press (EDU BOTELLA/Europa Press)

El tenista, quien recibirá la Medalla de Oro de la Región el próximo 9 de junio, aspira a convertirse en el número 1 de la ATP

El tenista Carlos Alcaraz, ganador del torneo Mutua Madrid Open 2022, celebrado este fin de semana en la capital, ha dicho este martes que está «muy contento» del apoyo mostrado por la ciudadanía de la Región de Murcia y que «nunca» olvidará, vaya donde vaya, «donde nació todo», en la pedanía de El Palmar.

«Me siento orgulloso de ser español, pero sobre todo de ser murciano», ha dicho Alcaraz, que ha confesado que cada vez que escuchaba un grito de ‘viva Murcia’ en la Caja Mágica mientras se batía contra los mejores tenistas del mundo «se me ponía la piel de gallina».

Alcaraz ha hecho estas declaraciones en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico, donde ha sido recibido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, antes de participar en un encuentro con jóvenes tenistas de la Región de Murcia.

El deportista ha destacado el apoyo de su familia y equipo porque gracias a ellos «soy la persona que soy», un joven de 19 años «sencillo» que no se quiere poner límites y que espera ser número 1 en algún momento a base de «sacrificio y trabajo», aunque sea algo «complicado».

Tan solo 48 horas después de proclamarse vencedor del torneo madrileño, Alcaraz ha reiterado su amor por el tenis como una máxima que le gusta transmitir a quienes sueñan con llegar a lo más alto en este deporte. «Lo más grande», ha dicho en este sentido, sería ganar Copa Davis.

Preguntado sobre qué echa de menos a su edad, ha dicho que «lo normal» en alguien joven. «Salir con amigos de fiesta, ser una persona corriente», ha comentado tras asegurar que a veces se siente «un poco observado» en los espacios públicos, aunque tiene un polo a tierra, su familia, que es quien «me guía en el camino correcto».

Respecto a su lesión en el tobillo, el joven deportista ha explicado que su equipo ha decidido no viajar a Roma para recuperarse bien de la torcedura que sufrió durante el último partido contra Rafael Nadal y así «estar en París –en el Roland Garros, que se disputa del 16 de mayo al 5 de junio– de la mejor posible».

«ME SIENTO EL NUEVO CARLITOS»

Precisamente sobre el torneo parisino, Alcaraz ha dicho que le gustaría «medirse» ante todos los participantes, y se ha sentido agradecido por haber competido hasta ahora contra los mejores.

En cuanto a Rafael Nadal, ha reaccionado con una sonrisa al ser preguntado por sus similitudes como deportistas. «No me siento el nuevo Nadal, me siento el nuevo Carlitos», ha dicho, antes de asegurar que «quizás» un tenista con el que no ha podido jugar aunque le gustaría es Roger Federer.

Su fórmula para conseguir triunfos, según ha comentado, es la preparación física que ha experimentado en los últimos meses y la preparación mental. «Clave para estar donde estoy ahora», ha añadido. MEDALLA DE ORO DE LA REGIÓN DE MURCIA

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado que Carlos Alcaraz se convertirá este año en la persona más joven en recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia. Lo hará el próximo 9 de junio, cuando se cumplirán 40 años de la creación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

«Te la mereces», ha dicho López Miras al tenista, a quien además ha recordado que «pase lo que pase, hagas lo que hagas» la Región de Murcia «va a estar a tu lado».

El jefe del Ejecutivo murciano ha recordado que el pasado 27 de diciembre ambos tuvieron la oportunidad de reunirse, antes de que el deportista –que se encontraba en el puesto 32 de la ATP– acudiera al Open de Australia. En aquella ocasión, López Miras preguntó cuáles eran sus objetivos: «Sin parpadear me dijiste el ‘Top ten’ y vaya sí lo has conseguido, y de qué forma».

López Miras ha reconocido que a partir de ahora El Palmar forma parte de un selector club de municipios entre los que se encuentran «Basilea, Manacor y Belgrado», todo resultado del «esfuerzo y sacrificio» demostrado. «Gracias por ser tan generoso como para compartir esa victoria con tu tierra», ha añadido.