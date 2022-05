Españ El PP ve a Sánchez “títere del independentismo” por cesar a jefa del CNI

Gamarra dice que el Gobierno está «absolutamente agotado» porque se ha convertido en el «principal elemento de inestabilidad» en España

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, evidencia que el jefe del Ejecutivo es «títere del independentismo» porque «con tal de seguir manteniéndose en Moncloa es capaz de absolutamente todo». Además, ha criticado que el Gobierno esté más preocupado por «intentar calmar» a sus socios que por saber quién está detrás del ataque al móvil de Pedro Sánchez y dos de sus ministros.

«Lo que no podemos entender es que no parezca importarles mucho investigar quién está detrás. No he escuchado yo al presidente nada pero a los ministros responsables de las comunicaciones del Gobierno, entre los que está el hoy ministro de la Presidencia, no les veo un gran interés por investigar quienes son los responsables de ese ataque a las comunicaciones del Gobierno», ha declarado.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha recalcado que el Ejecutivo en lo que tiene interés es en «contentar a los independentistas». Por eso, ha subrayado que la destitución de Paz Esteban obedece a las «exigencias» de sus socios. «Estamos ante un auténtico esperpento. Es algo vergonzoso ver cómo se avanza en la destrucción de las instituciones del Estado», ha enfatizado.

Al ser preguntada entonces qué debe hacer el Gobierno cuando sabe que ha sido espiado el móvil del presidente y dos de sus ministros sin que el Departamento encargado de velar por la seguridad lo haya detectado, Gamarra ha reconocido que es «muy grave que se hayan interferido las comunicaciones que afectan a miembros del Gobierno» y por eso ha dicho que no «entiende» que Pedro Sánchez aún no haya comparecido en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre este asunto y retrase las explicaciones a dentro de dos semanas.

«MANDAN LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES Y VASCOS»

Gamarra ha resaltado que la pregunta que se hacen los españoles es «quién manda aquí» y «la respuesta que encuentran» es que los que «realmente mandan» son los «independentistas catalanas y vascos». A su entender, Sánchez «se ha convertido en el presidente capaz de hacer lo que sea con tal de seguir siendo presidente».

«Tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo y eso es inadmisible para los que defendemos el Estado de Derecho. Nos está demostrando un día sí y otro también que no tiene ningún tipo de límite», ha denunciado.

La ‘número dos’ del PP ha destacado que Paz Esteban ha realizado lo que «le mandan» y lo que «debe» para «proteger al Estado» pero ha sido cesada, algo que, a su juicio, «no ocurre en ninguna democracia del mundo». «Sánchez entrega al Estado para salvar al Gobierno y lo que hemos vivido con ese cese responde a ese camino de debilitar las instituciones y entregar el Estado a los independentistas a cambio de salvar el Gobierno», ha apostillado.

«TOMAN POR TONTOS A LOS ESPAÑOLES»

Además, ha criticado que el Ejecutivo pretenda hacer creer que la destitución está relacionada con el espionaje de los móviles del presidente y varios ministros cuando llevan dos semanas escuchando la «exigencia de cabezas» por parte de los independentistas, que buscan que el Estado sea «más débil» y «por eso mantienen a Sánchez en Moncloa».

«Si el Gobierno quiere hacernos cree que este cese responde a otra cosa, en lo que al PP respecta no cuela», ha señalado, para subrayar que el Gobierno ahora «lo puede vestir como quiera» pero la salida de Esteban es «la entrega de una cabeza al independentismo».

Al ser preguntada por el argumento de la ministra de Defensa, Margarita Robles, rehusando hablar de destitución y calificando lo ocurrido de «sustitución», Gamarra ha respondido que están tomando por «tontos» a los españoles, que se informan y saben lo que está pasando en España después de que vean cómo los independentistas «presionan» al Ejecutivo de Sánchez.

SIN LLAMADA A FEIJÓO PARA INFORMAR DEL NUEVO NOMBRAMIENTO

Al ser preguntada si el nombramiento de Esperanza Casteleiro como nueva directora del CNI ha sido consultado a Feijóo y al PP, Gamarra ha revelado que su partido no ha tenido «ninguna información previa a ese nombramiento», que han «conocido a través de los medios de comunicación». A su entender, esta actitud demuestra la manera de gobernar de Sánchez y la relación que quiere tener con partidos constitucionalistas como el PP.

En cuanto a si cree que ahora es más lógico adelantar elecciones, Gamarra ha subrayado que está «claro» que el Gobierno es el «principal elemento de inestabilidad» en España y ha añadido que cuando eso sucede esos Ejecutivos «están abocados al final a acabar en elecciones.

En este sentido, ha reiterado que cuando el Gobierno «se convierte en el principal elemento de inestabilidad y desconfianza» y en «una casa de los líos», «evidentemente» es ya un Ejecutivo que está «absolutamente agotado».

MANTIENE SU OFRECIMIENTO PARA UN ACUERDO POR LA CUMBRE DE LA OTAN

Gamarra ha advertido de que esta destitución se produce a pocas semanas de que se celebre en Madrid la Cumbre de la OTAN, mandando un mensaje de «debilidad» a los españoles que, a su juicio, se merecen un Gobierno «fuerte y serio» que defiende a las instituciones. «Vemos y vivimos el mundo al revés para los demócratas», ha indicado.

En cualquier caso, ha mantenido el ofrecimiento que Alberto Núñez Feijóo realizó este lunes para alcanzar un acuerdo en materia de seguridad ante esa cumbre de la OTAN y ha señalado que su partido hace esta propuesta por su «responsabilidad con España y los españoles». «Aunque Pedro Sánchez haya decidido debilitar constatemente nuestras instituciones no significa que el resto lo vayamos a hacer», ha enfatizado.

¿SE PUEDE PACTAR ASÍ EL CGPJ?

Al ser preguntada si en este contexto el PP puede pactar con el Gobierno instituciones como el CGPJ, Gamarra ha afirmado que Sánchez demuestra que actúa «muy alejado de las reglas democráticas» y la «defensa de las instituciones y el Estado», pero el PP cumplirá con sus obligaciones.

«Nosotros no tenemos nada que ver con él. Nosotros cumpliremos nuestra labor y trabajaremos en base a lo que nos debemos a los españoles», ha dicho, para insistir que al PP le guiará su «compromiso» con los españoles y no por la «actitud» de Pedro Sánchez. En este sentido, ha señalado que el Gobierno es el que tiene ahora en su mano decidir si acepta esta oferta del jefe de la oposición.