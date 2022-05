Españ PSOE y Podemos rechazan la petición de Cs de expedientar a Rufián por revelar información ‘secreta’ del CNI

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, ha rechazado este martes la petición cursada por Ciudadanos para que se actuara contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por haber revelado información aportada por la recién cesada directora de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, durante su comparecencia de la semana pasada en el Congreso.

Esteban acudió a la Comisión de Gastos Reservados, que se reúne a puerta cerrada, para dar cuenta del espionaje a independentistas catalanes con el programa ‘Pegasus’ y, en opinión de Ciudadanos, Rufián incumplió la ley al revelar a los medios de comunicación algunos de los datos que habría aportado la entonces aún jefa de los espías.

Según señala en su escrito, recogido por Europa Press, el artículo 16 del Reglamento del Congreso, los diputados están obligados a «no divulgar las actuaciones» que, como las detalladas por la exdirectora del CNI, «puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas».

«La tipificación de esta infracción se corresponde, sin lugar a dudas, con la conducta del diputado Gabriel Rufián, que haciendo caso omiso de sus obligaciones como parlamentario, ha proporcionado unos datos a los medios que ostentan el carácter de secreto, pues todas las informaciones tratadas en el seno de la Comisión gozan de este mismo estatus», argumentan desde la formación naranja.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Vox se ha sumado a la petición de Ciudadanos y el PP se ha mostrado de acuerdo con el fondo de la misma, si bien dejando claro que tenía que ser la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que precisamente preside la Comisión de Gastos Reservados, la que tendría que tomar cualquier decisión en ese sentido.

REVISAR TODAS LAS DECLARACIONES

Después, en rueda de prensa, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha jactado de que su partido se ha «quedado solo» en la exigencia de la apertura de un expediente sancionador a Rufián por esa «presunta» revelación de secretos y ha recordado que el Reglamento de la Cámara faculta a la Mesa para proponer al Pleno medidas disciplinarias contra quien desvele secretos que puedan afectar a la seguridad del Estado.

Espinosa ha lamentado que este asunto no haya salido adelante en la Mesa y, además, ha añadido que, en su opinión, no estaría de más revisar las declaraciones que hicieron todos los asistentes a la comparecencia de Esteban porque cree que «hay mucha gente que aún no han entendido qué consisten los secretos».