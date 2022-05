Irá El OIEA dice tener “serias dudas” por la “falta de información” de Irán sobre algunos lugares no declarados

Grossi dice que la ventana de oportunidad para reactivar el acuerdo de 2015 «podría cerrarse en cualquier momento»

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha mostrado este martes su preocupación por el hallazgo de trazas de uranio enriquecido en lugares no declarados por Irán como sitios de actividad y ha subrayado que podría no haber una reactivación del acuerdo de 2015 si hay «dudas tan serias sobre esta falta de información».

Grossi ha señalado en una comparecencia por videoconferencia ante el Parlamento Europeo que «el OIEA está intentando también aclarar una serie de cuestiones abiertas con Irán» que ha descrito como «un gran motivo de preocupación».

«Me refiero a que en los últimos meses hemos podido identificar trazas de uranio enriquecido en lugares no declarados nunca por Irán como lugares de actividad, lo que nos preocupa y mucho», ha señalado.

Así, ha subrayado que este asunto ha sido trasladado al ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, en las reuniones «afables» en Teherán. «Si un acuerdo de la magnitud del de 2015 va a finalizarse (para reactivar el pacto), no va a poder hacerse si el OIEA tiene dudas tan serias sobre esta falta de información», ha valorado.

«Seguimos teniendo esperanza de que se alcance un acuerdo y que se haga de forma razonablemente rápida, aunque reconocemos que la ventana de oportunidad podría cerrarse en cualquier momento», ha manifestado Grossi.

«No quiero trasladar una imagen alarmista. No estamos entre la espada y la pared, pero la situación no pinta bien. Irán no ha estado facilitando la información que les pedimos», ha afirmado, en una jornada en la que viajará a Teherán Enrique Mora, ‘número dos’ del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

El Gobierno iraní afirmó el lunes que la visita de Mora es muestra de que es posible un pacto para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y pidió a Estados Unidos que actúe para permitirlo. «Si Estados Unidos toma hoy una decisión y devuelve lo que ha robado de los bolsillos de los iraníes, podríamos lograr un acuerdo tras el viaje de Mora», recalcó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Said Jatibzadé.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.