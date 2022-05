López Obrador amenaza con no ir a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador endureció el martes su postura frente a la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y afirmó que está considerando no asistir al encuentro si no se invita a todos los países.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la cumbre que se realizará en junio en Los Ángeles e indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard.

El mandatario dejó abierto el camino para reconsiderar su decisión y dijo que espera que en los próximos días el gobierno de Joe Biden revise su posición. “Todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América”, agregó.

López Obrador recordó que en las pasadas cumbres fueron invitados todos los países y atribuyó la decisión de excluir a algunas naciones a la presión de grupos minoritarios de Estados Unidos a los que señaló de mantener una “política facciosa”.