Álex Ubago descarta participar en Eurovisión: “Los artistas con trayectoria tenemos más que perder que ganar”

El cantante lanza su nuevo trabajo, ‘#ÁlexUbago20años’

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El cantante Álex Ubago ha descartado participar como artista en las próximas ediciones de Eurovisión, pero ha asegurado que «le haría mucha ilusión» concursar como compositor en el festival, en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo trabajo ‘#ÁlexUbago20años’.

«Siempre he pensado que los artistas que tenemos una trayectoria, quizás tenemos más que perder que ganar. Si no haces un buen papel o no haces una actuación muy acertada igual te perjudicará más que otra cosa», ha expresado el cantante de ‘Me muero por conocerte’. En todo caso, ha matizado que para un artista «emergente o nuevo» puede ser una plataforma que realmente «le cambie la vida».

Sobre la candidatura de Chanel con su canción ‘Slow Mo’ para Eurovision 2022, ha comentado que «es una chica con mucho talento» y que la canción tiene «todo lo que hay que tener para ganar».

«HAY QUE PROTEGER A LOS ARTISTAS»

Álex Ubago ha celebrado sus 20 años de carrera musical con una regrabación de sus mayores éxitos, ‘#ÁlexUbago20años’, junto a otros artistas nacionales e internacionales como Pablo López, Lali, Beret, Álvaro de Luna, Nil Moliner, Matisse, Álvaro Soler, Luciano Pereyra o Sofía Ellar, bajo la producción de Paco Salazar.

Respecto a la evolución de la industria musical en sus 20 años de recorrido, ha señalado que «ha cambiado mucho». De esta forma, ha recordado cómo grababa sus primeras maquetas con grabadora o cómo sus discos se lanzaban en formato cassette: «Todavía se vendían discos», ha destacado.

«Viví la llegada de las redes sociales, no existía Youtube ni Facebook. Luego recuerdo que con la llegada de internet vino la piratería, el top manta, y luego la llegada fuerte de las plataformas digitales», ha explicado el arista.

En este sentido, ha afirmado que la piratería «era peor» que el actual modelo de monetización de los artistas en plataformas digitales porque «con ella no recibían absolutamente nada».»De la monetización actual creo que todavía hay que mejorar, hay que proteger más a los artistas», ha sentenciado.

«ESCRIBIRLE AL AMOR NUNCA VA A PASAR DE MODA»

Por otro lado, refiriéndose al auge del reggaeton y del trap con sus letras explícitas, Ubago ha confesado que «a veces» piensa que cantarle al amor «está anticuado».

«No creo que lo que marque un estilo tenga que ver con el tipo de letra, sino más con la sónica. Es cierto que ha habido una oleada de nuevos géneros, como es el trap, y dentro de la música urbana hay letras con las que no me siento identificado, hay cosas que no me gustan y otras que me parece que están muy bien hechas», ha explicado.

Sin embargo, ha añadido que «escribirle al amor nunca va a pasar de moda»: «El amor, el desamor, el mundo de los sentimientos y de las relaciones humanas –en su totalidad– siempre ha sido lo que más ha inspirado a los artistas», ha comentado.

Finalmente, preguntado por si se anima a cantar reggaetton, Ubago ha afirmado que «no es lo suyo». «Lo respeto, creo que tiene que haber artistas para todo. Yo no me veo pero si es verdad que he hecho algunas colaboraciones», ha señalado.

«En mis discos me gusta mantenerme fiel a lo que yo soy, aunque eso no quita que me guste también experimentar e innovar, tratar de buscarle una vuelta de tuerca a mi sonido y de probar cosas nuevas», ha concluído el cantante de ‘¿Qué pides tú?’.