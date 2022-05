Carlos Alcaraz: “Me encantaría jugar la final de Roland Garros con Nadal”

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que le encantaría «jugar la final de Roland Garros» contra Rafa Nadal porque «para ser el mejor hay que ganarle al mejor», y, además, asegura que su objetivo para el final de año es «intentar ganar un ‘Grand Slam'».

«Rafa no ha perdido una final de Roland Garros en toda la historia, pero sí que me encantaría jugar una con Rafa y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, así que a mí me encantaría», declaró Carlos Alcaraz en ‘El Partidazo’ de COPE.

Sobre una hipotética final en París contra el balear, Alcaraz tiene claro que «él es el favorito». «No es que me tenga que ganar sí o sí, pero obviamente Rafa es Rafael Nadal y tiene 13 Roland Garros y 21 ‘Grand Slams’, nunca ha perdido una final de Roland Garros. Si digo que no es el favorito, ya no sé qué decir», manifestó.

De cara a disputar en la arcilla roja parisina partidos a cinco sets, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se encuentra «muy bien físicamente, a muy buen nivel», por lo que sería un punto a su favor «jugar partidos largos». «También hay muchos jugadores a los que les beneficia jugar partidos largos, que son unas bestias física y mentalmente. Por lo cual intentaría tomar en los partidos largos el tema físico y la duración a mi favor», dijo el tenista.

El murciano confirmó que su meta para el final de año es «intentar ganar un ‘Grand Slam'». «He ido pasando de objetivo a objetivo, primero ‘top 15’, luego ‘top 10’, ganar un Masters 1000», explicó el actual sexto clasificado del ranking ATP.

El de El Palmar definió su semana en Madrid como «mejor imposible». «El día de mi cumpleaños, el día de Rafa, el día de Djokovic, ganar a Zverev… Fue todo seguido, y la verdad es que si me hubieras puesto un detector de emociones lo habría reventado sin ninguna duda», subrayó el campeón del Mutua Madrid Open 2022.

Ahora se encuentra descansando y no participará en el Masters 1000 de Roma, aunque verá partidos para estudiar a sus contrincantes de cara a competiciones futuras. Tampoco ha vuelto a entrenar tras la victoria en Madrid porque todavía está trabajando «con el fisio para recuperar el tobillo», que todavía sigue inflamado tras el percance en el partido contra Rafa Nadal en Madrid, aunque tanto en la semifinal como en la final jugó «sin dolor».