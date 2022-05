Fú Xavi: “Deseo a Haaland lo mejor, nosotros no hemos podido competir a nivel económico”

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, deseó a Erling Haaland «lo mejor» en el Manchester City, su nuevo club, y admitió que no pudieron «competir a nivel económico» ante la oferta de los ingleses, además de realizar un balance positivo del triunfo ante el Celta (3-1), más por el resultado que por el juego.

«Deseo a Haaland todo lo mejor, nosotros no hemos podido competir a nivel económico. Es imposible para nosotros en este momento. Así ha ido la cosa. Quiero desearle lo mejor», sentenció Xavi tras el fichaje del delantero noruego por el equipo de Pep Guardiola.

En relación al triunfo ante el Celta, Xavi fue consciente de que estuvieron «espesos». «Sin hacer buen partido nos llevamos tres puntos y un buen resultado. Hemos sido muy efectivos. Es suficiente motivación quedar segundos, nos jugamos un título la temporada que viene y el tema económico también», comentó el técnico blaugrana.

«La realidad es que hoy estuvimos espesos, no estuvimos bien, pero la parte positiva es que se compite y se gana. Hoy nos ha pasado todo lo contrario que otros partidos. Estoy satisfecho por los tres puntos pero es una obviedad que hay que mejorar», reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre el sistema, Xavi dijo que intentó frenar al técnico rival. «La idea era jugar 3-4-3 para tener la superioridad e igualar el sistema del ‘Chacho’ Coudet porque es difícil de contrarrestar, pero no salió bien y volvimos al 4-3-3. No hemos jugado bien en la primera parte, seguramente haya sido injusto que nos fuésemos 2-0 al marcador», valoró.

«Y luego ya cambiamos el sistema y a partir de la expulsión, sí, lógicamente. Nos faltó la pausa, el orden, es una evidencia. Y después de la expulsión hemos estado un poco mejor y es verdad que no hemos tenido problemas. Este sistema (3-4-3) es de mucho riesgo defensivo, es un riesgo importante, los pivotes tienen que recuperar mucho balón, hay que estar bien en vigilancias, etc. Es un sistema que utilizamos al final de los partidos si tenemos que ir a ganarlos. Pero hoy, repito, no salió bien y buscamos estar más cómodos», analizó.

Sobre las tarjetas del final del encuentro, a Jordi Alba y De Jong, el preparador culé dijo que «no eran programadas». «Al final no está sentenciada la segunda plaza. Todavía tienen que jugar Atlético y Sevilla e iremos a Getafe a ganar. Vamos a ver cómo está Araujo pero recuperamos a Busquets. Hay que jugar mejor pero otros días hemos jugado mejor y no hemos ganado», finalizó.