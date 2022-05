Fútbol/ (Crónica) El Alavés se agarra a Primera y el Getafe posterga la salvación

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Deportivo Alavés logró tres puntos de oro para agarrase a la Liga Santander después de imponerse al Espanyol (2-1) en un partido disputado en Mendizorroza, mientras que el Getafe empató con Osasuna (1-1) fuera de casa y sigue retrasando su permanencia matemática, en partidos de la jornada 36 del campeonato.

En Vitoria, el equipo de Julio Velázquez no tenía más opciones. Si los babazorros no ganaban estaban oficialmente en Segunda División. Sin embargo, el Alavés dio el do de pecho y no falló ante los suyos. A los 7 minutos ya vencía con un tanto de Miguel de la Fuente, la apuesta personal del técnico alavesista, que se estrenó como goleador en Primera.

El ex de Pucela y Leganés fue el más listo de la clase al anticiparse a un zaguero perico para fusilar a Diego López. El 1-0 espoleó a un Espanyol que empató tan solo siete minutos después. En esta ocasión fue el ‘perdonado’ Raúl de Tomás quien no falló desde los 11 metros en un lanzamiento con gran seguridad.

Los de casa no perdieron los nervios y supieron encontrar su momento para mantener la fe en su pelea por la permanencia. La expulsión de Yangel Herrera, por doble amonestación, ayudó a los vitorianos que se pusieron por delante 12 minutos después con una falta botada por Jason Remeseiro que desvió Gonzalo Escalante.

El marcador no se movió y eso que hubo ocasiones para ello. Entre ellas un claro penalti sobre Martín Aguirregabiria que no fue pitado por fuera de juego previo de Joselu. El árbitro requirió la ayuda del VAR para poder decidir. Los pericos también probaron fortuna pero sin el ímpetu de los locales, que seguirán vivos una jornada más.

Por su parte, el Getafe no termina de rubricar la permanencia después de empatar (1-1) con el Atlético Osasuna, pero está muy cerca. Los azulones tienen cinco puntos de margen sobre el descenso y quedan seis por jugar tras un miércoles donde dieron la talla en su visita al nuevo Sadar.

Primero marcaron los rojillos con un cabezazo impecable de Oier Sanjurjo, que justo esta semana anunció que no seguirá en Pamplona el próximo curso, pero Lucas Torró -en propia meta- dio el empate a los madrileños a los 20 minutos.

Un punto que dieron por bueno los pupilos de Quique Sánchez Flores, sobre todo tras la expulsión de Mitrovic en los minutos finales. Con la salvación prácticamente en su mano, el Getafe podría cerrarla en función del resto de resultados, sin necesidad de puntuar tan siquiera. Los navarros seguirán en la novena plaza.

–RESULTADOS DE LA JORNADA 36 DE LALIGA SANTANDER.

-Miércoles.

Alavés – Espanyol 2-1.

Osasuna – Getafe 1-1.

Sevilla – Mallorca –en juego–.

Elche – Atlético de Madrid 21.30.

-Jueves.

Real Sociedad – Cádiz 19.00.

R. Vallecano-Villarreal 20.00.

Real Madrid – Levante 21.30.

-Martes 10.

Valencia – Betis 0-3.

Granada – Athletic 1-0.

FC Barcelona – Celta 3-1.