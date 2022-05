Fútbol/ (Previa) Real Sociedad y Villarreal pelean por Europa contra el necesitado Cádiz y el salvado Rayo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad y el Cádiz se enfrentan este jueves (19.00 horas) en un partido de máxima importancia para ambos, aunque con objetivos muy diferentes, mientras el Villarreal también tiene mucho en juego en su visita (20.00 horas) a un Rayo Vallecano ya salvado y ‘relajado’, en partidos correspondientes a la jornada 36 de LaLiga Santander.

En el Reale Arena, el conjunto local necesita sumar los tres puntos para seguir firme en su deseo de jugar competición europea la temporada que viene, aunque enfrente tendrá un Cádiz que se juega la permanencia y llega espoleado tras su victoria ante el Elche.

Los de Imanol Alguacil se encuentran en un mal momento, acumulan cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, dos empates y dos derrotas, y se han caído por completo de la lucha por entrar en Champions, que ya tienen a ocho puntos cuando solo quedan nueve por jugarse.

Por ello, necesitan la victoria los ‘txuri-urdin’ porque ahora mismo se encuentran en posiciones de Liga Europa, pero que tienen a solo tres puntos al Villarreal, que es quien actualmente ocupa la plaza que da acceso a la Conference League, con el Athletic Club, tras perder en Granada, a cuatro.

El técnico guipuzcoano tendrá las bajas importantes por acumulación de amonestaciones de Alexander Isak y Robin Le Normand. Portu debería ocupar el lugar del delantero sueco, mientras que Aritz Elustondo reemplazará al central francés.

Por su parte, el Cádiz llega al partido eufórico después de su victoria más abultada en toda la temporada, el 3-0 conseguido contra el Elche en un partido resuelto en el tramo final gracias a Álvaro Negredo, Rubén Sobrino y el ‘Choco’ Lozano.

Los de Sergio González marcan la permanencia con 34 puntos, solo tres por encima de los puestos de descenso, a los que podrían caer si pierden en el Reale Arena y el Mallorca consigue los tres puntos contra el Sevilla, aunque los cadistas ya saldrán al campo sabiendo lo que han hecho los baleares.

El equipo gaditano espera mantener su sólida línea a domicilio ya que viene de encadenar tres complicadas salidas (Mestalla, Camp Nou y Sánchez-Pizjuán) sin perder y con sólo un gol encajado. Fede San Emeterio y Varazdat Haroyan son las bajas del técnico catalán, que recupera a Rubén Alcaraz y que podría devolver la titularidad a Víctor Chust por el estado físico de Fali y pensando en la visita del Real Madrid.

EL VILLARREAL APURA SUS OPCIONES PARA JUGAR LA LIGA EUROPA

En Vallecas, el Villarreal se enfrenta a uno de sus últimos retos de la temporada, cerrar el curso con la clasificación a la Liga Europa como premio a un año liguero muy irregular, por lo que los de Unai Emery necesitan ganar al Rayo Vallecano para intentar mantener sus opciones intactas.

Además, tras la derrota del Athletic Club en Granada, el Villarreal podría, en caso de ganar, coger una distancia más cómoda sobre los de Marcelino García Toral para asegurar la séptima plaza, aunque su calendario, con duelo ante la Real en casa y visita al Camp Nou, no es sencillo.

Además, el equipo castellonense, que no ha sido capaz de ganar en sus últimos cuatro partidos entre Liga y Champions, no ha terminado de dar con la tecla lejos de La Cerámica en el campeonato doméstico y ha perdido en cuatro de sus últimas cinco salidas. Emery tiene importantes bajas en la parcela ofensiva por las ausencias de Gerard Moreno, Danjuma y Yéremy Pino, y podría hacer rotaciones para refrescar al equipo.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega al partido tranquilo después de conseguir certificar matemáticamente su permanencia en Primera con el empate sin goles cosechado en Getafe el pasado fin de semana.

Los de Andoni Iraola, que llevan cuatro partidos sin perder, con sólo un gol encajado, pero también sólo dos anotados, ya no se juegan ‘nada’, pero intentarán -sin presión extra sobre sus piernas- dar una alegría a su afición que no les ha visto ganar en Vallecas en Liga en 2022 y que no lo hace desde el 18 de diciembre.

El técnico de Usurbil, que aún no ha decidido su futuro en el club, tiene la baja por sanción de Pathé Ciss y parece que tampoco podrá contar con Isi Palazón, por unas molestias en el hombro, por lo que Bebe podría tener su oportunidad. Sergi Guardiola y Radamel Falcao pugnan por ser el ‘9’.

–PROGRAMA DEL JUEVES DE LA JORNADA 36 DE LALIGA SANTANDER.

Real Sociedad-Cádiz. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19.00.

R. Vallecano-Villarreal. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 20.00.

Real Madrid – Levante. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.30.