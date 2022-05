Jiménez podría volver antes con Medias Blancas

CHICAGO (AP) — El jardinero de los Medias Blancas de Chicago Eloy Jiménez aseguró que está avanzando en su recuperación de un desgarre en el tendón de la corva.

El dominicano indicó el martes que progresa más rápido de lo esperado, no tiene dolor y ha estado corriendo y bateando.

“Vamos a estar vuelta más pronto que tarde”, indicó.

Los Medias Blancas esperan que Jiménez se recupere plenamente después de que se perdió casi toda la temporada anterior debido a un desgarre del tendón del pectoral izquierdo. Tuvo un lento comienzo con apenas ocho hits en 36 turnos antes de lesionarse intentado embasarse mediante un roletazo en Minnesota el 23 de abril.

El toletero de 23 años sintió la lesión cuando corría hacia la inicial. Se estiró en busca de tocar la almohadilla, cayó y fue auxiliado para salir en camilla. Se sometió a una cirugía días después y los Medias Rojas indicaron que estaría fuera entre seis y ocho semanas.

La lesión es similar a la que sufrió el catcher cubano de los Medias Blancas Yasmani Grandal y que lo dejó fuera casi dos semanas la temporada anterior. El derecho Lance Lynn también se encuentra en la lista de lesionados por un problema similar después de que salió en su último juego de exhibición como abridor por un dolor en la rodilla derecha.

“Cuando caí… Estaba un poco frustrado debido a que no me sentía bien”, reconoció Jiménez. “Y luego sucedió eso. Ahora me siento bien con el resultado que tenemos”.

Jiménez conectó 31 jonrones como novato en el 2019. Bateó para .296 y 14 cuadrangulares en 55 encuentros durante la campaña de 2020, abreviada debido a pandemia. Quedó limitado a 55 compromisos el año pasado después de que le lesionó cuando intentaba impedir un jonrón durante un duelo en los entrenamientos de primavera.