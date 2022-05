Hayden Panettiere vuelve a la saga en Scream 6

MADRID, 12 (CulturaOcio)

Hayden Panettiere dio vida en Scream 4 a Kirby Reed, una estudiante de secundaria de Woodsboro High School que sobrevive a Ghostface. La actriz volverá a la saga, ya que ha fichado para repetir su rol en Scream 6.

Tal como señala Variety, Panettiere aparecerá en la película junto a Jenna Ortega como Tara Carpenter, Melissa Barrera como Sam Carpenter, Mason Gooding como Chad Meeks-Martin y Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin. Se desconocen los detalles de la trama, pero los rumores apuntan a que Scream 6 girará en torno a los cuatro supervivientes de la quinta entrega cuando abandonan la ciudad y comienzan un nuevo capítulo de sus vidas.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán la sexta entrega a partir de un guion de James Vanderbilt y Guy Busick. Se espera que el largometraje se empiece a grabar en verano de 2022 y se ha fijado la fecha de lanzamiento para el 31 de marzo de 2023.

Además, parece que Courteney Cox también volverá a encarnar a Gale Weather. «He recibido el guion. Todavía no lo he leído, lo acabo de recibir. Tengo muchas ganas de leerlo y sé que van a empezar a rodar, creo que en junio, en Canadá», declaró en el podcast Just for Variety. Por su parte, Neve Campbell fue menos clara respecto a su regreso. «Me han contactado, pero todavía no hay guion. Me dijeron que pronto llegará un borrador. En realidad, se suponía que me iba a llamar a un productor ayer, porque quería hablar conmigo sobre lo que está pasando. Ya veremos. Leeré el guion y veré cómo me siento», explicó a Halloween Daily News.

Panettiere es conocida por su rol de Claire Bennet en la serie Héroes, así como por otras ficciones como Nashville, Malcolm, Ally McBeal y Sólo se vive una vez. En la gran pantalla ha participado en filmes como Titanes: Hicieron historia, La noche de su vida, Soñando, soñando… triunfé patinando, Luciérnagas en el jardín o Mamá a la fuerza. Scream 6 será su primer trabajo tras el final de Nashville en 2018.