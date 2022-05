“Yo no escribí el mensaje a Don Mario”: Azucena Uresti afirma que no filtró la segunda autopsia de Debanhi Escobar

Luego de que Mario Escobar, padre de Debanhi mediante un video acusará que el diario El Páis y la periodista Azucena Uresti de filtrar la segunda autopsia de su hija, la conductora de noticias no se dejó y le respondió.

Mediante dos tweets, Azucena Uresti aseguró este viernes que ella no filtró la segunda autopsia de Debanhi Escobar durante su programa en Milenio.

Principalmente, destacó que los mensajes de WhatsApp no son suyos y alguien se ha estado haciendo pasar por ella.

Muestra de ello sería que se encontraba a punto de entrar al aire cuando se enviaron esos mensajes, pero ya se investiga quién los mandó.

“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero,evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”

Puedes ver: ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro!

Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho:

Primero,evidentemente,yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire,mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento 1/2 — Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2022

También puedes leer: Segunda autopsia de Debanhi revela que fue asesinada y abusada sexualmente

Además, recordó que ella sólo reportó lo que se presentó desde el periódico español El País y aseguró que las acusaciones de Mario Escobar es parte de una campaña para hacer daño. Y destacó, que no tiene nada que esconder pues “los hechos hablan por sí mismos”.

“Segundo, a mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo”, agregó.