Fú Cesc Fábregas: “Se acabó entre el Mónaco y yo”

El catalán anuncia que no continuará en el Principado y busca nuevo equipo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jugador español Cesc Fábregas ha anunciado este viernes que la próxima temporada no seguirá vistiendo los colores del AS Mónaco y que busca nuevo club donde poder disfrutar después de haber atravesado la «peor temporada» de su carrera deportiva.

«Se acabó entre el Mónaco y yo», dijo Fábregas en declaraciones a ‘So foot’. «Es el peor año no sólo de mi carrera, sino también de mi vida, porque cuando no soy feliz en el fútbol, no soy feliz en mi vida. Sufrí mucho este año, y fue duro mentalmente. Sólo tienes que mantenerte fuerte. Pero a veces las cosas suceden por una razón», añadió.

«Estoy agradecido de que sucedió a los 35 años en lugar de a los 25 cuando estaba en el apogeo de mi carrera. Entonces, si lo miras de esa manera, 19 años, casi 900 partidos y habiendo ganando casi todo, podría haber sido peor», dijo el de Areyns de Mar, que llegó al Mónaco llamado por su excompañero Henry, donde tuvo una mala experiencia como técnico.

Preguntado si existe alguna posibilidad de prolongar su contrato, Cesc aseguró que «no». «No, seguro que se acabó entre el Mónaco y yo. Mi contrato vence el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar», destacó.

En este sentido, Cesc admitió que ya ha recibido alguna propuesta en otra dirección. «Para ser honesto, ya he recibido dos o tres llamadas telefónicas en las últimas dos semanas de algunos de mis ex entrenadores para saber qué quería hacer, para ver si quería unirme a ellos este verano como entrenador», comentó.

«Pero este año ha sido tan malo que no puedo terminar con eso. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando. Estoy agradecido por la carrera que he tenido, pero no siento que haya terminado. Solo quiero disfrutar de mi fútbol y seguir siendo competitivo en algún nivel», manifestó.

«Estoy abierto a todo, solo quiero divertirme. Después de este año, solo quiero jugar y disfrutar de mi fútbol. El lugar realmente no importa, es más mi cabeza lo que cuenta», aseguró Cesc Fábregas, que apenas ha disputado dos partidos de Liga esta campaña.

«Cuando estoy en forma me siento muy bien, cuando estoy entrenando con mis compañeros de equipo no me siento diferente cuando se trata de pasión por el juego, solo se trata de encontrar el proyecto correcto y hacerlo. Buscaré un nuevo proyecto y veré adónde me lleva el futuro», finalizó.