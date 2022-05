Fuente AP: El 23 de mayo, arbitraje sobre suspensión a Bauer

NUEVA YORK (AP) — La audiencia en que un árbitro analizará la apelación de Trevor Bauer contra la suspensión sin precedentes de dos años que la MLB le impuso conforme a la política de la liga contra la violencia de pareja comenzará el 23 de mayo, dijo una persona enterada del asunto.

La fuente habló el viernes con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque la fecha no estaba anunciada.

Bauer fue suspendido el 29 de abril por el comisionado Rob Manfred. De no modificarse la sanción, le costará al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles poco más de 60 millones de dólares de los 102 millones de dólares de su contrato por tres campañas. El jugador dijo de inmediato que la impugnaría.

Una mujer de San Diego, a la que el lanzador conoció en las redes sociales, asegura que Bauer la golpeó y abusó sexualmente de ella el año pasado. Ella buscó después una orden de restricción pero se la denegaron.

Los fiscales en Los Ángeles dijeron en febrero que eran insuficientes las pruebas para mostrar las acusaciones de la mujer más allá de una duda razonable.

Bauer, que no ha jugado desde que las afirmaciones de la mujer salieron a la luz el verano pasado y la MLB comenzó su investigación, ha dicho repetidamente que todo lo sucedido entre él y la mujer fue por mutuo acuerdo.

Por su parte, Bauer demandó a la mujer en una corte federal menos de tres meses después de que los fiscales decidieron no presentar cargos penales en su contra.

Según la demanda, “los daños al señor Bauer han sido extremos” después de que la mujer afirmara que el jugador la dejó inconsciente por asfixia, la golpeó repetidamente y tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento durante dos encuentros sexuales el año pasado.

El serpentinero ha dicho que ambos tuvieron sexo rudo en la casa de él en Pasadena, a propuesta de ella, y ambos se ajustaron a lo que habían acordado. Cada encuentro terminaba con bromas entre los dos y ella pasaba la noche en casa de él, agregó.

Dos mujeres de Ohio también acusaron al lanzador de mala conducta sexual.

Los abogados de Bauer han dicho que la aseveración de la primera mujer de Ohio es “categóricamente falsa”. Bauer ha dicho que tuvo relaciones sexuales de “manera casual y totalmente consensuadas de 2013 a 2018” con la otra mujer de Ohio y que jamás ninguno de sus encuentros “implicó algún acto no acordado y mucho menos ilegal”.

La apelación será escuchada por un panel de tres personas, presidido por el árbitro independiente Martin Scheinman. Incluirá a un representante de las Grandes Ligas y a otro del sindicato de peloteros.