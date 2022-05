Fú Sergio González: “Si los de abajo piensan que pueden, nosotros por qué no”

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Cádiz, Sergio González, explicó que su equipo se debe «vaciar» este domingo ante el Real Madrid, por ser el último partido en casa y por la opción de sellar la permanencia en la penúltima jornada de LaLiga Santander, ante un rival ya campeón pero que traerá jugadores que quieran reivindicarse.

«En una escala de valores, lo principal es la victoria. El equipo tiene que jugar al fútbol, ser sólidos en defensa, tener valentía y osadía de atacar, generar ocasiones y ser capaces de ganar el partido. Lo primero es la victoria, pero si hacemos un buen partido estaremos más cerca de llegar a ella», dijo en rueda de prensa.

El técnico de los andaluces valoró la confianza que nota en sus jugadores en lograr una permanencia que tienen bastante más a tiro que los tres equipos que ocupan el descenso. «Desde Mallorca a San Sebastián ha ido un transcurso importante del equipo. Hace dos o tres meses habríamos firmado estar así. Si los de abajo piensan que puedes, nosotros por qué no. Mañana va a ser un partido difícil, muy difícil, pero vamos a luchar por la victoria», afirmó.

«La gente me transmite confianza, me transmite que lo vamos a conseguir. He visto caras de optimismo. Mañana viene el Madrid, sí, pero tenemos capacidad de hacer un gran partido. No me he encontrado pesimismo en el vestuario. El equipo estaba fastidiado por la derrota ante un equipo fuerte, porque no conseguimos nuestra mejor versión, pero creo que el equipo tiene un gran bagaje para afrontar fuerte el partido de este fin de semana», añadió.

El Cádiz está dos puntos por encima del descenso después de su última derrota contra la Real Sociedad. Este domingo, el mejor equipo de la Liga será el reto en el Nuevo Mirandilla. «Va a ser imposible no estar pendiente de otros resultados. La plantilla del Madrid es muy fuerte. Vienen jugadores con ganas de reivindicarse, jugadores importantes», afirmó.

«El Madrid va a jugar a su mejor nivel e intentaremos que se encuentren un Real Madrid fuerte. La mejor forma de encarar el partido es que ellos vean lo que están haciendo, tienen que saber que han hecho un recorrido muy importante para llegar donde estamos. Nos quedan dos partidos, pero sobre todo uno importante que es el de mañana, nuestro último partido ante nuestra gente. Que la afición vea que su equipo se ha vaciado», terminó.