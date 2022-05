Fú Simeone: “Soy un agradecido a Luis Suárez”

«Todos pudimos haber hecho más esta temporada»

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó este sábado que el análisis de la temporada es que fue «irregular» y todos pudieron «haber hecho más», aunque destacó haber cumplido el objetivo de jugar la próxima ‘Champions’, mientras que no ocultó que este domingo será la despedida de Luis Suárez, entre otros, del Wanda Metropolitano.

«Tuve una charla con Luis mediado noviembre, larga, dura, sincera, donde de las dos partes pudimos hablar de lo que veía hacia adelante, de lo que íbamos a necesitar de él. De esa charla a hoy, cada uno ha respetado todo lo que hablamos. Soy un agradecido a Luis Suárez por la temporada pasada que fue tremenda. Esta sigue siendo el goleador de nuestro equipo, mañana va a jugar, con la gente que se comporta como él siempre chapó», dijo.

El técnico argentino valoró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Sevilla el fin del contrato de un Luis Suárez que será difícil de reemplazar, aunque de eso «se hablará cuando termine la Liga». Ahora, al Atlético le queda dos jornadas «para terminar lo más arriba posible» dentro del Top 4.

«Todavía quedan dos jornadas más para cerrar una temporada que fue irregular, más allá de estas dos fechas, el análisis no variará demasiado. Todos pudimos haber hecho más esta temporada. Me quedo con la rebeldía con esta liga famosa de 14 partidos, que no fue fácil, con humildad pudimos una vez más llevar al club y al equipo a estar entre los mejores de la Liga, más allá de siempre aspirar a un paso más», afirmó.

Además, Simeone explicó la situación de Daniel Wass, quien no volvió a jugar desde su lesión. «Hablé con él hace dos semanas, explicándole lo que sentía, lo que pasó a partir de su llegada y su lesión, el poco ritmo de juego que viene teniendo. En un tramo final donde tenemos que decidir con quién contar para competir, estaba eligiendo a otros compañeros, porque no pudo tener continuidad», terminó.