La primera ministra de Nueva Zelanda da positivo en coronavirus

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha dado positivo en coronavirus y presenta síntomas moderados, según ha informado este sábado su oficina, tras estar aislada desde el pasado domingo, cuando su pareja resultó positiva de la COVID-19.

Sin embargo, no ha sido hasta el viernes por la noche cuando la primera ministra neozelandesa ha empezado a mostrar síntomas. Un primer test mostró un positivo leve, y una nueva prueba realizada este sábado por la mañana ha mostrado un claro positivo.

En consecuencia, Ardern no estará el próximo lunes en el Parlamento para la publicación del Plan de Reducción de Emisiones del Gobierno, ni tampoco para la votación de los presupuestos prevista para el jueves.

Por otra parte, el viaje que la mandataria neozelandesa tenía previsto este mes de mayo a Estados Unidos no se ha visto afectado, aunque las autoridades estadounidenses recomiendan no viajar al país durante los diez días posteriores al inicio de los síntomas, por lo que Ardern no podría viajar hasta el 24 de mayo.