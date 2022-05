Mé López Obrador insta a los productores de alimentos a aumentar su producción para lograr la autosuficiencia

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instado este viernes a los productores de alimentos del país a que aumenten su producción con el fin de llegar a la autosuficiencia alimentaria, así como a enfrentar la inflación.

«Yo vengo a convocarlos para que entre todos ayudemos y podamos aumentar la producción, que todos los que trabajamos en el medio rural hagamos conciencia», ha detallado López Obrador en unas jornadas sobre producción para el autoconsumo organizadas por su Ejecutivo.

El mandatario mexicano ha anunciado el lanzamiento de nuevos programas con el objetivo de ofrecer a los beneficiarios la posibilidad de diversificar los cultivos en sus parcelas.

«Vamos a producir lo que consumimos, (…) vamos a dar algunos apoyos para que pequeños propietarios nos ayuden sembrando como siempre lo hacen, pero a lo mejor ahora pueden ampliar sus áreas de producción. Hay que hacer esta campaña para producir para el autoconsumo», ha enfatizado.

Asimismo, López Obrador ha sostenido que la independencia y la autonomía en alimentos y en energía blindarán a México ante las adversidades mundiales, citando como ejemplo la invasión rusa de Ucrania, que «ha disparado la inflación y ha provocado una crisis internacional».

El presidente de México ha anunciado que su Gobierno mantendrá los precios de garantía en el país, y que buscará ampliar la entrega de fertilizantes en estados como Jalisco, que es líder en el sector agropecuario, según ha recogido el diario ‘Milenio’.

«(Para) que haya un estímulo además del patriotismo (y) del humanismo que hay siempre en los mexicanos y, de manera especial, en los campesinos. Además de eso, vamos a dar (apoyo) para aumentar la producción y enfrentar el fenómeno de la inflación porque la mejor receta es producir. Las naciones no progresan (y) no salen adelante si no producen», ha agregado.