Cuerpo de Yolanda Martínez es entregado este sábado 14 de mayo a sus familiares

A una semana de que se hallará el cuerpo de Yolanda Martínez en un terreno baldío en el municipio de Juárez, se tiene programa que se estregue este sábado a su familia.

De acuerdo con varios medios de Nuevo León, Gerardo Martínez, padre de la joven llegó este día alrededor de las 9 de la mañana al Servicio Médico Forense para recoger el cuerpo de su hija, a quien planea verla hoy.

Don Gerardo comentó que los estudios realizados al cuerpo de su hija por los investigadores guatemaltecos apuntan a que Yolanda habría sido privada de la vida por terceras personas, sin haber especificado las causas.

“Porque dijeron que se fue por su propia voluntad en el principio las autoridades, pero aquí ya manifiesta la autopsia que no fue suicidio, fue feminicidio. Es cuestión de recabar por qué murió, si fue por golpes o por alguna sustancia, todo está en investigación, es cuestión de tiempo”, comentó.

“Así lo dicen los peritos que vienen de Guatemala, más o menos vamos por esa línea, es cuestión de tiempo para saber de qué murió”, agregó.

Por otro lado, cree que Yolanda estaba deprimida por que no encontraba trabajo ya que se aproximaba el cumpleaños de su hija Keyla y necesitaba dinero para festejarla.

“Porque se había manifestado que a lo mejor mi hija sufría de alguna depresión, aquí les digo que sí anduvo desesperada y los últimos tiempos, porque venía el cumpleaños de mi nieta y ella quería de alguna manera generar algún dinero. Pero no logró llegar porque andaba buscando trabajo y alguien me le puso el pie, ya no llegó”.

Agregó que es cuestión de tiempo para que las investigaciones puedan dar resultados, pero reconoció que no tienen identificadas a personas sospechosas.

“No tengo idea de quién podría ser, pero se descubre que fue feminicidio tenemos que buscar alguna línea y atrapar a los que le hayan hecho esto a mi hija”.

El último adiós de Yolanda Martínez se llevará a cabo en una capilla de la avenida Constitución la tarde de este sábado, para posteriormente ser sepultada en un campo santo del municipio de Juárez.

