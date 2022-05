El PP pide al Gobierno que revise y suspenda el acuerdo de extradición con Venezuela

En una proposición no de ley, reclama que se dé asilo a un opositor venezolano y una víctima de persecución del régimen de Maduro

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PP quiere que el Gobierno revise y suspenda el acuerdo de extradición con Venezuela, donde considera que la justicia no es independiente, y que se conceda asilo al opositor venezolano Rolando Figueroa, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro y al que se le ha denegado en dos ocasiones.

Los ‘populares’ han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, por la que buscan que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a actuar en esta línea tanto con Venezuela como también con otros países donde la justicia no es independiente y es una herramienta más de represión contra la oposición.

En su exposición de motivos, el PP esgrime que «la extradición es un instrumento de cooperación entre las naciones que implica un reconocimiento a los sistemas judiciales y a los estándares de separación de poderes y de calidad de Estado de Derecho entre las diferentes naciones».

«Venezuela es un Estado en que los principales dirigentes del Gobierno están sancionados por la UE y muchos de ellos son perseguidos por varios Estados por delitos relacionados con el narcotráfico», recuerdan en el texto, denunciando también que «la Justicia está controlada por la dictadura y los tribunales son un instrumento de la política represiva».

Así las cosas, ponen el acento en el caso de Rolando Figueroa, afiliado a Voluntad Popular «la agrupación de referencia de la oposición al régimen de Nicolás Maduro» y de Ernesto Luis Quintero Méndez, quien trabajó en «una empresa que, antes de ser expropiada por las autoridades venezolanas financiaba a medios de comunicación afines a la oposición», por lo que reciben «amenazas constantes».

En los dos últimos años, según el PP, el Ministerio del Interior ha denegado en hasta dos ocasiones las solicitudes de asilo de ambos «mientras Venezuela los reclama en lo que es una evidente persecución política».

ES URGENTE SUSPENDER EL TRATADO DE EXTRADICIÓN

En opinión de los de Alberto Núñez Feijóo, dadas las circunstancias en Venezuela y que incluso el Tribunal Penal Internacional (TPI) «ha iniciado un procedimiento por crímenes de lesa humanidad», «resulta urgente la suspensión del tratado de extradición» entre España y Venezuela de 1989.

Los diputados ‘populares’ piden también la «revisión de los distintos acuerdos bilaterales de extradición contra aquellos países que se ha demostrado que no ofrecen garantías judiciales a un proceso justo para los acusados, que no respetan la presunción de inocencia y que por ende no respetan varios de los artículos y preceptos básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

Por ello, quieren que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a «revisar y suspender los acuerdos de extradición con Venezuela y con el resto de países que no garanticen la independencia de sus instituciones judiciales y utilicen los tribunales para reprimir a la oposición».

Además, plantean que pida al Ejecutivo que reconozca el derecho de asilo tanto de Rolando Figueroa como de Ernesto Luis Quintero Méndez y que le fuerce a reconocer «el compromiso de España con la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión de todas las personas, establecido en el Artículo 20.1 de la Constitución española».