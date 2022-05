Fútbol/ (Crónica) El Alavés dice adiós a Primera y la Real asegura la Liga Europa

Granada, Mallorca o Cádiz, uno caerá en la última jornada

Villarreal y Athletic optan a la Conference League

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Deportivo Alavés consumó su descenso matemático este domingo en la penúltima jornada de LaLiga Santander, al caer (3-1) ante un Levante que ya estaba descendido, mientras que la Real Sociedad ató la plaza de Liga Europa con una remontada (1-2) al Villarreal.

El conjunto vasco lo tenía complicado y ganar en el Ciutat era obligado sin más cuentas. Los de Julio Velázquez, tercer técnico del Glorioso tras Javi Calleja y José Mendilibar en una temporada siempre abajo, cedieron a pesar de ponerse por delante antes del descanso por medio de Joselu para aferrarse a Primera.

El Levante, en deuda con su afición por perder la categoría, se creció en la segunda parte con Morales. El ‘comandante’ volvió loco a la zaga rival y el equipo ‘granota’ mandó a Segunda al Alavés con los goles de Duarte, Roger y el propio Morales. El equipo vasco, que se salvó el año pasado por los pelos, desciende seis años después.

La agonía por la salvación aún perseguirá la última jornada a Granada (37), Mallorca (36) y Cádiz (36), con los amarillos en zona roja. El cuadro balear fue el único capaz de sacar los tres puntos para depender de sí mismo para salvarse, con una victoria agónica ante el Rayo Vallecano (2-1). Abdón Prats fue el héroe de nuevo.

El protagonista del ascenso de los de Palma hace un año cazó el balón suelto en el área en el minuto 92 que saca a los de Javier Aguirre del descenso. Son Moix tuvo que sufrir a pesar de que Muriqi adelantó a los locales, porque Pathe Ciss empató en un saque de esquina en la segunda parte y el Cádiz empataba con el Madrid.

El cuadro gaditano desaprovechó un penalti con Negredo y tuvo un buen asedio ante un campeón que fue a menos. El Real Madrid se adelantó en el Nuevo Mirandilla por medio de Mariano pero Sobrino hizo el empate de los de Sergio González. Lunin impidió la victoria de un Cádiz que reclamó un penalti a Fali en la última jugada.

Mientras, el Granada cayó (2-0) ante el Real Betis, la primera derrota con Karanka, en un partido flojo y atenazado por los nervios. El campeón de Copa venció con un doblete de Juanmi, uno en cada parte, pero el empate postrero del Sevilla ante el Atlético de Madrid obliga a los béticos a conformarse con la Liga Europa.

La segunda competición continental la jugará también la Real Sociedad, está por ver si como quinto o sexto, a costa de un Villarreal que falló en La Cerámica. Los de Unai Emery tuvieron la pegada en el primer tiempo, el gran problema de los vascos pese a que tuvieron también sus ocasiones, con un golazo de Coquelin.

La Real fue ganando protagonismo e Isak y Zubimendi castigaron la falta de contundencia del ‘Submarino’ en su área. El triunfo de los vascos da vida a sus vecinos de Bilbao, un Athletic que, con un punto menos que el Villarreal, aspirará a la séptima plaza en la última jornada. En San Mamés se celebró bien el 2-0 a Osasuna.

Los ‘leones’ no renunciaron a esa opción europea de Conference League y dejaron una gran actuación ante un rival que no se jugaba nada. Fue ofensivo a más no poder el Athletic y llegaron los goles de Berenguer, a la media hora, y Villalibre, ya en el 79′. Sin nada en juego, el Celta superó (1-0) al Elche gracias a Denis Suárez.