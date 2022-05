Fútbol.- El Liverpool gana la FA Cup y pierde a Salah y Van Dijk

Los penaltis vuelven a tumbar al Chelsea en Wembley

El delantero y el defensa se lesionaron pero no parece peligrar la final de Champions

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Liverpool conquistó la FA Cup ante el Chelsea con un 6-5 en la tanda de penaltis de la final disputada en Wembley, segundo título de un cuadro ‘red’ que va a por el póquer, aunque pendiente desde ya de las lesiones de Mohamed Salah y Virgil van Dijk de cara a la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El equipo de Jürgen Klopp volvió a imponerse al de Thomas Tuchel desde los 11 metros, como en la final de la Copa de la Liga a finales de febrero también en Wembley. La competición de fútbol más antigua del mundo tuvo un desenlace comedido, sin muchas ocasiones aunque con tres balones repelidos por los palos.

La primera mitad estuvo marcada por la lesión de Salah. Después, el Chelsea apretó en la reanudación y Marcos Alonso estrelló el balón en el larguero en una falta directa. La final se tornó ‘red’ en los últimos minutos, en un asedio que dejó los postes de Luis Díaz y, muy clara la ocasión, de Robertson.

Con el 0-0, en la prórroga se soltó más el cuadro londinense, con una opción de gol de Pulisic, que un Liverpool en maratón de partidos y títulos. Para la tanda esta vez no entró el meta español Kepa, protagonista desgraciado de la Copa de la Liga, donde entró para los penaltis y además de no parar falló el suyo.

Tuchel confió en Mendy y el meta senegalés hizo tirarse al suelo de emoción a su técnico cuanto paró el lanzamiento a su compatriota Mané. Ahí, el Chelsea resucitó de una final que tuvo en su mano el Liverpool, tras el penalti fallado de Azpilicueta.

Sin embargo, la ruleta siguió y Alisson detuvo el intento de Mount. A continuación, Tsimikas convirtió el tanto que dio la octava FA Cup al Liverpool, la primera desde 2006. Los de Klopp suman el segundo título y aún siguen vivos en Premier y Champions. Los ‘reds’ jugarán la final de la Liga de Campeones el 28 de mayo contra el Real Madrid, para la cual saltaron las alarmas este sábado.

Salah, máximo goleador y asistente de la Premier, se retiró del campo a la media hora por su propio pie y sin muchos signos de dolor, aunque con una dolencia en su ingle derecha. Además, el defensa Van Dijk fue sustituido por Klopp y no jugó la prórroga.

Tras el encuentro, el técnico alemán rebajó mucho esa alarma y explicó que no deberían tener problema ninguno de los dos para llegar a París. «Salah me dijo que sintió algo y que podía seguir, y yo le dije que no, que era difícil que mejorarse si seguía jugando», apuntó Klopp en rueda de prensa.

El caso del neerlandés fue similar. «Van Dijk me dijo también que notó algo y hablamos que era mejor no jugar la prórroga. Los dos están bien, lo que sabemos es que no es algo importante», añadió.