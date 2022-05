Demon’s Souls y Assassin’s Creed Valhalla, disponibles desde lanzamiento para PlayStation Plus Extra y Premium

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado los contenidos que estarán disponibles desde el lanzamiento del nuevo servicio PlayStation Plus en el catálogo de videojuegos de las modalidad de suscripción Extra y Premium, como Demon’s Souls y Assassin’s Creed Valhalla.

El nuevo PlayStation Plus nace de la fusión de los dos servicios de previos de la compañía, el homónimo PlayStation Plus y PlayStation Now. Estará por tres niveles de suscripción: Essential, Extra y Premium, con diferentes precios y ventajas.

PlayStation Plus Extra incluye dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en PlayStation Store, 100 GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al modo multijugador ‘online’, además de un catálogo de hasta 400 juegos para PS4 y PS5, incluidos títulos de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos.

Esta suscripción ofrecerá desde el lanzamiento 56 juegos para PlayStation 4 y 5, tanto de PlayStation Studios como de estudios de terceros, entre los que se encuentran Days Gone, Ghost Of Tsushima Director’s Cut, Returnal, Control y Assassin’s Creed Valhalla, como ha informado SIE en un comunicado.

El nivel de suscripción de Premium presenta también un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos más. SIE ha confirmado que los juegos procedentes de Original y PSP disponibles desde el lanzamiento son diez, entre ellos Ape Escape, Tekken 2 y Worms World Party. Mientras que los 19 juegos clásicos remasterizados incluyen Dark Cloud,Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Bioshock Remastered y Lego Harry Potter Collection.

El nivel Premium también recibirá 29 videojuegos originales de PlayStation 3, como Demon’s Souls, Ico, Devil May Cry HD Collection, Red Dead Redemption: Undead Nightmare, entre otros. Esta suscripción también tendrá en prueba una serie de juegos disponibles por tiempo limitado: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina’s Wonderland y WWE 2K22.