Fú Barnett: “Bale se va del Real Madrid, pero su futuro depende de lo que haga Gales”

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El agente del futbolista del Real Madrid Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha confirmado que su representado dejará el club blanco este verano, cuando acabe contrato, y ha explicado que su futuro dependerá de si la selección de Gales se clasifica o no para el Mundial de Catar 2022, aunque probablemente fichará por algún equipo inglés.

«Se va del Real Madrid, pero hay que esperar a lo que Gales sea capaz de hacer. Todo depende de si Gales se clasifica para el Mundial; entonces tomaremos una decisión, que puede variar dependiendo de si Gales va o no al Mundial. ¿Es más probable que regrese a Inglaterra? Creo que sí, pero tendremos que esperar», declaró en una entrevista al diario deportivo portugués Record.

El delantero galés apenas ha contado para Carlo Ancelotti esta temporada, en la que no juega desde principios de abril por una lesión de espalda que le impidió incluso celebrar el título de LaLiga Santander con sus compañeros de equipo.

Barnett se encuentra en Oporto para la inauguración de una nueva oficina de su agencia de representación ICM Stellar Sports; durante la entrevista, criticó a la FIFA por su política para regular las comisiones de los agentes de futbolistas.

«Son ilegales. No consultaron a nadie, nadie vino a hablar conmigo, ni con Jorge (Mendes) ni con Mino Raiola. Éramos los tres agentes más grandes, y ningún hombre de FIFA ha estado nunca en nuestras oficinas para entender lo que realmente hace un agente. No tienen idea, esto es solo publicidad para el señor Infantino. Hay más ex de la FIFA en prisión que agentes. De hecho, no hay ningún entrenador de fútbol en prisión», manifestó.

Por último, también criticó las fechas del Mundial de Catar. «Es la decisión más ridícula que se ha tomado, es una locura. Todos estamos acostumbrados a ver a la afición el sábado y el domingo viendo a los equipos, de repente es noviembre y todo se detiene», concluyó.