Fú Juanfran: “Confío en Simeone y ojalá el club también confíe en él”

«Habrá clubes a los que solo les valga ganar, pero los atléticos estamos siempre orgullosos del equipo»

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El exfutbolista del Atlético de Madrid Juanfran Torres ha recordado que a Diego Pablo Simeone se le ha «criticado» desde su llegada al club y que ha superado todas las dificultades, por lo que espera que pueda «seguir muchos años más» como entrenador del equipo.

«Al míster se le ha criticado a los pocos años de estar en el Atlético de Madrid. Recuerdo en el Calderón, que le pitaron en algún cambio, como me han pitado a mí y a todos. Ojalá el míster pueda seguir muchos años más con nosotros. Tenemos una gran plantilla, un gran entrenador, un estadio maravilloso, y ojalá podamos ir todos juntos en la misma dirección, porque cuando las cosas no han ido bien y hemos ido todos en la misma dirección han mejorado. Confío en el míster y ojalá el club también confíe en él, y los aficionados también», declaró tras el Partido de las Estrellas de Mahou celebrado en el Wanda Metropolitano.

Sobre la temporada del equipo, el exdefensa rojiblanco recordó que tras la eliminación de ‘Champions’ ante el Manchester City tuvieron «unos partidos un poco irregulares», algo que considera «normal». «Estuvimos cerca de poder empatar y remontar la eliminatoria, pero estamos un año más en ‘Champions’. El equipo viene de ser campeón el año pasado, la gente está contenta con el trabajo de todos, estamos con ellos desde fuera. Toca renovarse de cara al año que viene y pelear por los títulos, que este Atlético de Madrid tiene que pelear por todos siempre», apuntó.

«Entrar en ‘Champions’ es muy importante, porque te da una estabilidad que el club necesita a todos los niveles. Después de tantos años, hemos puesto el nivel tan alto que es normal que se exija al Atlético de Madrid estar entre los mejores o ganar un título por temporada. Eso no es nada fácil, y parece que cuando no se gana un título no ha sido una buena temporada. Para mí, meternos en ‘Champions’ es algo muy importante. Yo quiero, como todos los atléticos, salir campeón todos los años; el año pasado lo conseguimos y este año no ha podido ser. El año que viene volveremos a la carga», continuó.

En este sentido, aseguró que «a veces ganar no es lo más importante». «Nuestra gente, desde hace muchos años, está orgullosa, más allá de que ganemos o no títulos, del trabajo del equipo y del crecimiento del club. Habrá clubes a los que solo les valga ganar, pero nosotros hemos sabido ganar después de las derrotas. Es normal que quieran que ganemos títulos, pero me quedo con la sensación de que el equipo siempre está dando la cara. El aficionado del Atlético de Madrid se siente orgulloso del equipo. No podemos controlar las críticas. Yo soy atlético y apoyaré al equipo le vayan bien las cosas o le vayan mal, esa es una de nuestras esencias y no tiene que cambiar», manifestó.

También valoró la marcha de futbolistas como Luis Suárez, y recordó que «los jugadores pasan y el club se mantiene». «Hay jugadores como Gabi, Godín, Raúl García… que han dado muchísimo a este club y es muy difícil compensar su ausencia. Lo que más quiere la gente es ver jugadores que se dejen la vida por este escudo. Espero que los que estén el año que viene sigan dando todo, y si lo hacen, el aficionado del Atlético de Madrid estará muy contento. ¿Las ausencias? Es la vida. Aun nos queda Koke. Lo que más quiero es que hagamos buenos equipos y que la gente esté orgullosa de sus equipos», expresó.

En otro orden de cosas, restó importancia a la polémica desatada al confesar que tiró el quinto penalti de la final de la ‘Champions’ de 2016 ante el Real Madrid, que posteriormente falló, porque Yannick Carrasco no se veía con confianza. «Yo sé que a Yannick le crea un poco de confusión, después hablé con él. Lo considero como de mi familia, jugamos muchos años juntos, y son situaciones que pasan. Con Yannick no tengo ningún problema, y él conmigo tampoco, estamos bien y eso es lo importante», aseveró.

Por último, Juanfran habló de su nueva faceta como inversor y directivo del CF Intercity. «Ayer subimos a Primera RFEF. Es un proyecto muy bonito en mi tierra, en Alicante. Ojalá podamos venir algún día en el futuro a jugar en el Wanda. Hay que ir poco a poco con humildad y con trabajo. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido con humildad, con trabajo y desde abajo», concluyó.