“Hay muchos especialistas en México, pero no abren plazas”, responde médico a AMLO

La médico Ana Cecilia Jara, quien ocasionalmente aparece en programas de televisión para responder algunas preguntas sobre este tema, criticó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para contratar a médicos cubanos; sin embargo, fue criticada en redes sociales por ser hija de Salvador Jara Guerrero, quien fue gobernador de Michoacán y acusado de desviar cuatro mil millones de pesos.

La joven afirmó que en México hay especialistas médicos, incluso quienes quieren regresar a sus comunidades a ejercer la medicina, pero el tema es que no hay plazas disponibles para ser contratados, por lo que consideró que esa información no lo sabe le presidente Lopez Obrador.

“Dijo que no habemos médicos especialistas y por eso contrató a médicos cubanos, yo estudié siete años medicina, hice una especialidad en genética y una alta especialidad en genética perinatal, pero no hay una sola plaza donde pueda trabajar. Mis compañeros que salieron de ginecología, pediatría, tampoco tienen plazas, si dice que no hay médicos le puedo decir que hay muchísimos especialistas en lista de espera para conseguir una plaza”.

Una de las personas que lo respondí fue el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, quien le dijo que si es congruentes se vaya a trabajar a la sierra de Guerrero.

“Te reto a que en este momento seas congruente,renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento Hipocrático y ve a dónde más se necesita a un médico. Lo demás es pose barata. El teléfono del @Tu_IMSS 55 5238 2700″.

A lo que la joven respondió: “No tengo plaza, así que no tendría que renunciar a nada. Si se abre una de genética en Guerrero ahí estaré”.

Entre los comentarios también consideraron que las manifestaciones en contra de la contratación de médicos cubanos no tienen sustento, pues a nadie se le quitará su trabajo por contratar a médicos extranjeros que se enfocarán en la atención ofrecida en comunidades rurales a través del Insabi, para lo que se abrió una convocatoria con más de 11 mil plazas.

Dra.Yo soy médico desde hace 39 años tengo la especialidad de Cirugía General y Cirugía Plástica, trabajo en un Hosp del sector Salud y en otro por mi práctica privada. Y lo que están buscando es cubrir zonas serranas alejadas desatendidas.Los cubanos no representan competencia. pic.twitter.com/dmzbazRB23 — Adolfo R. Ortega (@AdolfoROrtega) May 17, 2022

Salvador Jara Guerrero fue gobernador de Michoacan en sustitución de Fausto Vallejo, quien renunció por motivos de salud y que se le relacionó con el grupo criminal de “La Familia Michoacana”, tras el término de su se gobierno y la llegada del perredista Silvano Aureoles, se presentaron denuncias en contra de ambos priístas, entre otros funcionarios, por el desvío de casi cuatro mil millones de pesos.

El gobierno de Michoacán informó en enero de 2017 que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos del régimen de protección social en salud, tampoco se entregaron los recursos establecidos a 113 municipios, derivado de la auditoría realizada a los procesos de entrega-recepción de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se identificó una probable malversación de recursos públicos de diferentes fondos que, en suma, representan un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3 mil 759 millones de pesos.

#SalióElPeine📛📛

Resulta que la Dra. Ana Ceci, que se lamenta por los médicos cubanos que irán a las montañas de Guerrero, es hija del exgobernador del PRI, Salvador Jara Guerrero. Sí, el nefasto exrector de la UMSNH. Con razón tanta critica...

➡️ https://t.co/9qamyyBU79 pic.twitter.com/hBVssatOZm — El gato político (@elgatopolitico_) May 17, 2022

Salvador Jara Guerrero renunció a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para ocupar el gobierno estatal del 20 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2015.