Dep. Ander Mirambell anuncia su retirada deportiva tras casi dos décadas en el skeleton

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El español Ander Mirambell anunció este martes el final de su carrera dentro del mundo del skeleton, un deporte invernal en el que ha sido un pionero y que le ha permitido estar en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno.

El catalán, de 39 años, confirmó su despedida en un acto multitudinario celebrado en la barcelonesa playa de la Barceloneta, donde cerró 17 años de máxima exigencia y dedicación para que España estuviese representada en un deporte con escasa tradición.

Mirambell hizo historia para el deporte nacional gracias a sus cuatro participaciones olímpicas, iniciadas en Vancouver 2010 y que tuvieron el mérito de la continuidad en Sochi 2014, PyeongChang 2018 y Pekín 2022. En China, donde fue abanderado en la Ceremonia de Inauguración junto a Queralt Castellet, fue vigesimocuarto, mismo puesto que en su debut, mientras que su mejor resultado lo logró en Corea del Sur con un vigesimotercero, siendo vigesimosexto en Rusia.

Además, el deportista catalán compitió en once Mundiales, logró dos históricos títulos de la Copa América, participó en 92 pruebas de la Copa del Mundo y creó él mismo un Campeonato de España en busca de encontrar más pilotos.

Ahora, según indicaron desde su departamento de prensa, se encargará de aportar su experiencia en la carrera de la piloto belga Kim Meylemans, una de las protagonistas del circuito internacional, y como nuevo Director Deportivo de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), con el objetivo de hallar a los futuros talentos de un deporte en el que no quiere perder la semilla que sembró en 2005.

Además, también ha presentado su candidatura a la vicepresidencia de Deportes de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), cuya Junta Ejecutiva se decidirá el próximo mes de julio en Lausana (Suiza), avalado por su conocimiento de este deporte y su creatividad.

Y es que Mirambell, pese a la escasez de recursos con los que contó, fue inflexible en un camino que comenzó en el Club Atletismo Calella y siempre fue ingenioso a la hora de buscar fórmulas que le ayudasen como un famoso traje de esquí de fondo o unas zapatillas hechas con un rallador de queso.

«MI FUTURO PERSONAL Y EL DEL SKELETON ME PIDEN DEJAR EL TRINEO»

«Siento este momento no como una despedida, sino como una oportunidad de agradecer el esfuerzo de todos para conseguir estos resultados. Me siento como el corredor que cruza la línea de meta y se abraza a su familia, que le está esperando. Me habría encantado decir adiós en el Mundial de Saint Moritz, mi circuito favorito, pero mi futuro personal y el del skeleton en España me piden que deje a un lado el trineo», aseguró Mirambell durante su despedida.

El barcelonés iniciará «una nueva era» en la RFEDH donde ya este mismo viernes en Madrid y al día siguiente en Barcelona realizará una «captación de nuevos deportistas» y dio las gracias, «en particular», a Bernat Buscà, su preparador físico «de siempre y mucho más que un amigo», a los profesionales del CAR de Sant Cugat; a sus entrenadores, a «todos» sus rivales y compañeros de «todos estos años» y que han sido su «familia durante muchos meses cada temporada», a la IBSF, a RFEDH, COE y CSD por permitir que «el skeleton esté donde está», y «sobre todo», a su familia, «sin los que nada de esto habría sido posible».

«No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que me habéis ayudado durante mi carrera deportiva. Así que muchas gracias y hasta siempre», sentenció Ander Mirambell.