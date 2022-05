El PSOE insta al PP a responder por los audios de Villarejo y no se cierra a que el Congreso investigue las ‘cloacas’

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha instado este martes al PP a dar explicaciones por los audios conocidos en los últimos días en los que el ex comisario José Manuel Villarejo habla con la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, o la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y no ha cerrado la puerta a la comisión de investigación sobre las conocidas como ‘cloacas del Estado’ que demandan Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gómez ha destacado que ni siquiera estando en la oposición el PP ha sido capaz de «depurar» sus anteriores acciones políticas y ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a «dar explicaciones públicas» sobre todo lo relativo a casos como la ‘Kitchen’ o ‘Tándem’.

A su juicio, los ‘populares’ deben responder públicamente de todas estas informaciones, «de extrema gravedad», con independencia de lo que acaben determinando los tribunales respecto a todas las piezas vinculadas a Villajero.

Preguntado si todo esto podría ser objeto de una comisión de investigación en el Congreso y si podría incluirse en la que han pedido abrir Unidas Podemos y la mayoría de socios parlamentarios del Gobierno, Gómez ha señalado que su partido aún tiene que estudiar en profundidad qué quieren exactamente estas formaciones.

«Es muy importante ver el radio, el alcance, el contenido y el objeto real», ha dicho, sin cerrar la puerta a apoyar la creación de esa comisión de investigación que este martes ha calificado formalmente la Mesa del Congreso y que será objeto de debate en la Junta de Portavoces la semana que viene.

Será entonces cuando el PSOE se pronuncie al respecto, aunque Gómez ya ha señalado que esas comisiones deben servir para dirimir «responsabilidades políticas y aportar luz» sobre los hechos investigados.