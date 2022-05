Entrada gratuita, conciertos o un homenaje a Ucrania en el Prado, Reina Sofía y Thyssen por el Día de los Museos

Los museos estatales acogen visitas, talleres o proyecciones este 18 de mayo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen Bornemisza celebran este miércoles el Día Internacional de los Museos con entrada gratuita a sus exposiciones y distintas actividades, desde conciertos a visitas guiadas y conversaciones en torno a los museos ucranianos, en función de cada una de las pinacotecas.

Con motivo de esta jornada, que se celebra bajo el lema de ‘El poder de los museos’, el Museo Nacional del Prado facilitará el acceso gratuito a todos los públicos e instalará grandes lonas en las dos puertas monumentales de Velázquez y Goya con los nombres de cinco museos ucranianos, en cirílico y traducidos al castellano.

Asimismo, realizará un directo en Instagram en el que contará con la participación del director del Museo Nacional de Lviv, Ihor Kozhan, para conocer la situación que atraviesa la institución en Ucrania. Además, el embajador de Ucrania en Madrid, Serhii Pohoreltsev, y refugiados de este país visitarán el Prado, que incorporará desde este miércoles el ucraniano en la oferta de idiomas de las audioguías.

Por otro lado, la pianista Cristina Sanz Hernán ofrecerá un concierto en el edificio Villanueva a las 12.00, 13.00 y 16.00 horas, ha informado el Prado en un comunicado.

El Museo Reina Sofía, por su parte, ha programado junto a Radio 3 y en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) una jornada en la que la emisora retransmitirá en directo su programación especial desde el espacio cultural.

El directo incluirá entrevistas y conciertos de artistas como Viva Suecia, Miguel Poveda, Rocío Márquez & Bronquio, Soleá Morente, Guitarricadelafuente, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Los Secretos, Putochinomaricón, Second, Camellos, Muchachito, La La Love You, Alice Wonder, Betacam, Ginebras, Pancho Varona o Califato. LA entrada a estos conciertos es gratuita hasta completar aforo.

Además, desde las 21.00 y hasta las 00.00 horas, la música electrónica será la protagonista en el Jardín de Sabatini con las sesiones de Irene Valiente, Detunedfreq, Maria Taosa, Julio Ródenas, Rosa Pérez y José Manuel Sebastián.

Por otro lado, el Thyssen ofrecerá visitas gratuitas a sus exposiciones y ha organizado varias tandas de visitas guiadas, algunas cada media hora entre las 12.00 y las 14.00 horas por parte de restauradores, conservadores y educadores del Museo, sobre la colección permanente y la muestra de Arte americano.

A las 17.00 horas, guías profesionales ofrecerán tres recorridos guiados en español por la colección permanente y Carmen Thyssen, y Alba Campo Rosillo, comisaria de Arte americano, iniciará uno en inglés por las salas de esta exposición. Posteriormente, entre las 18.00 y 19.00 horas tendrá lugar una conversación sobre el poder de los museos.

Igualmente, el Thyssen estrenará este 18 de mayo el docuweb ‘Volver a la naturaleza’, realizado en colaboración con la Fundación BBVA y en el que se profundiza en la interacción entre arte, ser humano y medio natural a través de artistas de la colección del museo.

MUSEOS ESTATALES

Por otra parte, los museos estatales acogerán, con motivo de este 18 de mayo, talleres, visitas guiadas especiales, actividades infantiles, conciertos o espectáculos de artes escénicas, según ha indicado el Ministerio de Cultura y Deporte en un comunicado.

En concreto, el público podrá disfrutar de visitas guiadas especiales en el Museo Arqueológico Nacional, que ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los procesos de modificación del paisaje y del entorno en el pasado.

Por su parte, el Museo de América, además de visitas, planteará visitas-taller para público con necesidades específicas. Igualmente, el Museo Nacional de Artes Decorativas profundizará en sus exposiciones temporales ‘Esperanza y Utopía’ y ‘El afán moderno’. El Museo Sorolla además de la visita presencial ha organizado una visita guiada virtual a la exposición temporal ‘La edad dichosa’.

También se ofrecerán talleres como el propuesto por el Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias ‘González Martí’ de Valencia, en el que tras una visita a las salas de cerámica se practicará parte de las técnicas observadas con la ayuda de un alfarero. Por su parte, el Museo Cerralbo ha organizado un seminario virtual sobre el «poder sanador» de los museos.

La música también estará presente en la celebración de este miércoles con el concierto de Hache Milton y los Ausentes en el Museo de Antropología y la proyección de ‘Proyecto Luz’, audiovisual rodado en el museo con música de Luis de los Cobos, entre otras actividades.