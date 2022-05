Fú José Castro: “La tercera plaza daría lustre a una gran temporada”

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Sevilla FC, José Castro, se mostró muy «orgulloso» del equipo tras la clasificación obtenida para la Champions League de la próxima temporada, la tercera consecutiva para los andaluces, y aseguró que «la tercera plaza» en LaLiga «daría lustre a una gran temporada» si son capaces de conseguirla este domingo ante el Athletic.

«Tenemos opciones de ser terceros, el fútbol es fútbol y es tan grande porque todo puede ocurrir. Estamos los cuartos, con la Champions asegurada, pero tenemos opción de ser terceros. La Real Sociedad se juega ser quinto y vamos a luchar con ahínco por la tercera plaza, porque daría lustre a una gran temporada, atípica y diferente también con 21 casos de Covid y más lesiones que nunca en la historia, algo increíble», indicó Castro en declaraciones a la televisión del club.

«Cuando acabe el partido el domingo revisaremos, pero hay algo que no depende de nadie. Suso se dobla el tobillo, Lamela es un golpe… hablamos de cosas que no son normales, pero fíjese si somos grandes que podemos decir hoy para orgullo de la entidad y de los sevillistas que estamos otra vez en Champions», añadió el presidente nervionense.

En este sentido, Castro dijo que «de los ocho o diez últimos partidos» han «afectado a todos» en el club. «Lo he pasado muy mal los últimos tres partidos. No tenemos que ir a jugarnos la vida ante el Atlético, porque tuvimos partidos en casa ante el Mallorca o Cádiz que debimos ganar con todos los respetos. Los dirigentes, mientras las matemáticas no digan lo contrario, estábamos incómodos, pero ahora vamos a por la tercera plaza inequívocamente», apuntilló.

«El gol de En-Nesyri fue una gran alegría, soportando el sufrimiento de esos cinco últimos minutos… los sevillistas sufren con el día a día, los dirigentes tenemos todo eso más la gestión de la entidad, la economía y lo deportivo. Estoy feliz de ser el presidente del Sevilla, el que más títulos en Europa ha conseguido y el que está haciendo crecer a la entidad de forma vertiginosa, que me da fuerzas para continuar haciendo un Sevilla cada vez más grande y me siento muy fuerte», dijo.

Además, Castro también brindó apoyo y cariño hacia los profesionales: «Puedo entender que en una parte de la temporada el equipo no consiga resultados o no juegue bien, pero los de colorado son los nuestros, los que se pelean por nuestro escudo. Hay que entender que también son personas, el fútbol es muy difícil y la liga muy competitiva», comentó.

«Hay que tener mucha fuerza hasta el final, pero si hay algo que no engaña a nadie son los resultados y el equipo está de nuevo en Champions por tercer año consecutivo, los tres con el mismo entrenador, que está contento con el objetivo. Hay que intentar acabar tercero y a partir de ahí trabajo, autocrítica, nueva temporada…», aseveró.

Preguntado por la confección de la plantilla y las posibles ventas de cara al futuro, el máximo responsable del Sevilla indicó que «a nadie escapa que los últimos veranos» «no» han «vendido». «Para poder soportar las fichas de esta entidad se necesitan hacer cambios y alguna venta. En diciembre, además de tener ofertas no solo no hemos vendido sino que hemos vuelto a comprar, tendremos que cuadrar nuestras cuentas», añadió.

«Haremos aquello que mejor convenga a la entidad teniendo en cuenta que sabemos hacerlo bien, que cuando haya salidas haya entradas de nuevos jugadores que den rendimiento deportivo y en un futuro económico. Hemos hecho un esfuerzo importante y a partir de ahora a hacer lo que hemos hecho siempre. Lo más importante fue lo deportivo, hubo ofertas pero tiramos por lo deportivo», recordó.

«Generalmente siempre tenemos mejor plantilla que la temporada anterior, pero será homogénea y con capacidad para seguir creciendo. Los sueños en el Sevilla no tienen fin. Nosotros lo queremos todo, porque el sevillista es ambicioso y la ambición no es mala cuando va trabajada con bases sólidas. Los milagros no existen, pero nosotros nos estamos acercando», dijo Castro, muy orgulloso por haber recibido la felicitación de la UEFA como anfitrión de la final de la Liga Europa.

«Me siento enormemente contento. El Sevilla FC es el que más ha apostado siempre por este torneo y creo que es de justicia que el máximo rey de la competición tuviera una final en su estadio, que además nos ha servido para una remodelación importante para un partido de este categoría», señaló.