Fútbol/ DAZN sublicencia a RTVE y TV3 los derechos de la final de la ‘Champions’ femenina

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha anunciado este martes varios acuerdos para sublicenciar a emisoras de televisión de todo el mundo, entre ellas RTVE y TV3, los derechos de la final de la Liga de Campeones femenina entre el FC Barcelona y el Olympique de Lyon, que se disputa este sábado (19.00 horas) en el Juventus Stadium de Turín (Italia).

Estos acuerdos incluyen RTVE y TV3 en España, ITV en el Reino Unido e Irlanda, TF1 en Francia, RTBF en Bélgica, SVT en Suecia, NRK en Noruega, Sport5 en Israel y RUV en Islandia, además de otras alianzas que se cerrarán «en los próximos días».

DAZN, que ha emitido en exclusiva toda la ‘Champions’ femenina 2021-22, ofrecerá el partido definitivo en 10 idiomas distintos a través de DAZN, el canal DAZN UWCL en YouTube y las emisoras de televisión locales, incluyendo inglés, francés, español, catalán, alemán, portugués, italiano, noruego, sueco e islandés.

El CEO del Grupo DAZN, Shay Segev, afirmó que garantizar los acuerdos de retransmisión de la final con las principales televisiones de esos países reitera el «compromiso» de la compañía de «aumentar la visibilidad de la competición» y de potenciar «el crecimiento del fútbol femenino en general». «Estamos orgullosos de nuestro compromiso a largo plazo para contribuir a su crecimiento global. Aumentar la visibilidad y el acceso al deporte femenino es fundamental para impulsar mayores audiencias y atraer aficionados y, en última instancia, para eliminar la disparidad en la inversión y la cobertura entre los deportes femeninos y masculinos», subrayó.

La competición ha logrado 55,9 millones de transmisiones y visualizaciones en DAZN y en el canal de DAZN UEFA Women’s Champions League en YouTube, con 40,6 millones de visualizaciones atribuidas al canal DAZN UWCL en YouTube y 15,3 millones de transmisiones atribuidas a la plataforma de DAZN.

Además, ha tenido 2.676.238 visualizaciones en directo en todo el mundo a través de DAZN y del canal de DAZN UWCL en YouTube del ‘Clásico’ entre FC Barcelona y Real Madrid del pasado 30 de marzo, y 11,1 millones de horas totales de visionado hasta la fecha en DAZN y en el canal de DAZN UEFA Women’s Champions League en YouTube.

La jugadora española Vero Boquete, embajadora de Common Goal y actual jugadora de la Fiorentina, formará parte de la retransmisión junto a Rafa Escrig, que ejercerá de presentador. Le acompañarán como narradoras Andrea Segura y Sandra Sánchez Riquelme, mientras que Bárbara Quesada hará los comentarios a pie de campo.

La emisión inglesa en DAZN contará con talentos como la superestrella Lianne Sanderson, la leyenda del Arsenal Ian Wright, la célebre comentarista Lucy Ward y la centrocampista del PSG y medallista de oro olímpica Ashley Lawrence; en la emisión francesa participarán la exfutbolista y actual secretaria general de la Federación Francesa de Fútbol, Laura Georges, y Louisa Necib Cadamuro, antigua estrella del Olympique de Lyon.

Además, con motivo de la final, DAZN ofrecerá contenidos especiales como ‘The Replay’ -donde dos jugadoras revivirán una de sus finales de ‘Champions’; en el primer episodio, Wendie Renard y Melvine Malard en la de 2011, y en el segundo, Mapi León e Ingrid Engen, la de 2021-; ‘Route to the Final’ -de entrevistas con jugadoras como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Jenni Hermoso, Christiane Endler, Lindsey Horan o Delphine Cascarino-; o ‘Tunnel Vision’ -contenido ‘behind the scenes’ en el que las jugadoras hablan de sus supersticiones y rutinas antes de los partidos-.