Fútbol/Liga Van Bronckhorst: “La final sólo será bonita si ganamos”

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Rangers, Giovanni van Bronckhorst, afirmó que la final de la Europa League que disputarán este miércoles frente al Eintracht «sólo será bonita» si consiguen ganarla y destacó el gran camino de su oponente para llegar al Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario de la última batalla en la segunda competición continental.

«Es increíble que tengamos la oportunidad de ganar un segundo título europeo para el Rangers, así que tenemos mucha motivación para ganar esta final. Para mí como entrenador sería increíble», reconoció Van Bronckhorst en la rueda de prensa previa al encuentro.

«Obviamente, hay mucha más atención en un partido como éste, pero eso es lo que conlleva jugar una final donde tienes la posibilidad de ganar una copa. Tenemos que asegurarnos de seguir concentrados en hacer nuestro juego y eso no será diferente, serán once contra once en el campo», recordó.

«Necesitas algo de presión para rendir a tu máximo nivel y eso es lo que tenemos que hacer mañana», espetó el técnico de los escoceses, que se mostró muy agradecido por el apoyo de los 100.000 aficionados del Rangers que han viajado a Sevilla. «Viajan con nosotros allá donde vayamos. Nos dan mucha energía y mañana no será diferente», comentó.

«Espero que podamos darles motivos por lo que animarnos. Tengo plena confianza en nuestro equipo y espero que sea un partido muy emocionante. El ambiente es muy bueno y estamos muy emocionados por jugar esta final. Nos hemos preparado muy bien y hemos tenido un día más de preparación en Glasgow. Estamos listos para mañana», manifestó.

Preguntado por la experiencia en finales, el técnico del Rangers recordó que ganó «cinco títulos en cuatro años en el Feyenoord, pero esto es diferente». «Es un club en el que jugué tres años en la década de los 90 y estoy orgulloso de llevar a los chicos a la final. Es una gran oportunidad para conseguir un segundo gran título en Europa. Hemos hecho una campaña europea increíble y será una gran final. Sin embargo, la final sólo es bonita cuando se gana», añadió.

Sobre el Eintracht dijo que tiene «muchas similitudes con el Dortmund y el Leipzig». «Están muy bien organizados y juegan con el mismo sistema que el Leipzig, son rápidos en las transiciones y pueden ser muy peligrosos. Merecen estar en la final por esas grandes actuaciones contra el Barcelona y el West Ham. También están aquí porque se lo merecen. Somos dos clubes con mucha historia y una gran afición, así que será emocionante», aseguró.

«Nosotros no podemos jugar como lo hicimos en el partido contra el Leipzig en Alemania, debemos hacerlo como el que jugamos en casa. Aprovecharemos nuestros puntos fuertes, lo que nos da más posibilidades de ganar. Encontraremos el equilibrio adecuado para jugar de la manera que más nos convenga», finalizó Van Bronckhorst.