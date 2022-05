Pablo Laso: “Me gustaría que la experiencia pesara un huevo”

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, confesó este martes que le gustaría que la experiencia en grandes partidos «pesara un huevo», antes de enfrentarse al Barça en la ‘Final Four’ de Belgrado, duelo para el que está «tranquilo», porque ve «bien» al equipo, que «nunca» ha dejado de creer que era «candidato a ganar la Euroliga».

«Me gustaría que pesara un huevo la experiencia. Es muy importante, pero también la capacidad. La experiencia no te hace ganar o jugar mejor, pero estoy tranquilo porque veo bien al equipo. Nuestro equipo es una mezcla de experiencia e inexperiencia e ilusión por jugar por primera vez una ‘Final Four’. No me gustaría que por excesos de ilusión no estemos a nuestro mejor nivel ni que porque nos creamos muy expertos vamos a estar súper bien y luego no lo estemos», expresó Laso en rueda de prensa antes de volar a Belgrado para enfrentarse al Barça este jueves (21.00 horas).

El técnico, que afronta su séptima F4 con el Real Madrid, ve «bien» al equipo. «Estamos jugando unas ‘Final Four’ ante los mejores de Europa y soy de los que creo que la ilusión es máxima», reconoció, antes de mostrar su «orgullo» por la plantilla. «Estoy muy contento, es un motivo de orgullo para el equipo, que se ha mantenido al mismo nivel estos años, hemos sido competitivos. Han tenido dificultades, pero han competido muy bien y estar en esta ‘Final Four’ es un premio», añadió.

«Nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga. Hemos tenido un calendario complicado, como todos, y no tenía la sensación hace un mes de que estábamos tan mal, pero cuando pierdes la prensa, los aficionados, piensan que estamos mal, pero yo no», auguró sobre su equipo.

Laso apuntó que, tras la evolución positiva del equipo en los últimos meses, el entrenador debe tocar «las teclas justas», porque los jugadores «han sido capaces de llegar al momento clave de la temporada con una sensación muy buena». «En el último mes hemos competido muy bien y el ‘playoff’ ante Maccabi nos vino muy bien», explicó sobre la serie ante los israelíes, a los que se impusieron con un contundente 3-0 para sellar su billete a Belgrado.

El técnico madridista auguró un encuentro en el que su plantilla deberá «hacer muchas cosas bien» para lograr un resultado postivo ante los de Jasikevicius, «independientemente del ritmo de partido que se plantee». «No sé sinceramente qué tipo de partido nos conviene. En una final como la que vamos a tener en Belgrado tienes que estar preparado para cualquier situación», analizó.

Y abordó el aspecto defensivo como una de las claves del partido ante el Barça. «El equipo trabaja durante todo el año y va probando diferentes opciones defensivas. Hemos ido ajustando durante toda la temporada y que duda cabe que contra el Barcelona hemos ido variando. Es un gran equipo, con un Calathes que controla muchísimo el juego, tenemos que incidir en bajar sus registros de juego, contra un equipo que tiene muchos puntos en las manos de todos los jugadores», afirmó.

«El hambre es el mismo. ¿Si no jugáramos contra el Barça no tendríamos hambre? Si no tienes hambre… ¡Qué mas da lo que haya pasado antes!. El hambre competitivo lo debes tener independientemente quien sea el rival. En ese sentido estoy muy tranquilo», insistió sobre los duelos previos ante los catalanes, contra quienes enlazan cinco derrotas consecutivas este curso.

Laso recordó la F4 de Belgrado de 2018, cuando los blancos lograron su última Euroliga, insistiendo en que están «obligados a evolucionar». «Enfrente hay alguien que quiere ganarte y ser mejor que tú, y yo siempre intento mejorar con mi equipo, eso no significa que lo anterior está mal. Nocioni está retirado, Felipe Reyes no va a jugar… Como entrenador estás obligado a evolucionar», aseveró.

«Del equipo de Belgrado la mitad ya no está. Somos un equipo diferente, hemos perdido a jugadores referentes de aquella temporada, pero es el día a día de los equipos, entender que va a haber cambios. Este año veo un equipo que ha tenido que ir buscando en diferentes situaciones encontrar su mejor versión, pero estoy muy contento con el equipo. Le veo muy competitivo y estoy tranquilo», apuntó, asegurando que «todo el mundo va a tener protagonismo».

Finalmente, Laso valoró la situación «‘jodida'» por la que pasa Rudy Fernández, que perdió a su padre hace menos de una semana. «Le veo bien, todos sabemos su situación personal, han sido días duros. Ha entrenado muy bien. Le veo centrado y va a ser capaz de ayudarnos, nunca he tenido dudas. La única duda es que me hubiera gustado que hubiera podido tener la competición que hemos tenido con UCAM y Gran Canaria», zanjó.