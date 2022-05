Rusia anuncia su retirada del Consejo de Estados del Mar Báltico

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes que se retira del Consejo de Estados del Mar Báltico, que en marzo suspendió la participación de Moscú en el organismo en respuesta a la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Exteriores ruso ha subrayado que la decisión «no afectará a la presencia de Rusia en la región» y ha agregado que «los intentos de expulsar al país del Báltico están destinados al fracaso», según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

«Seguiremos trabajando con socios responsables, manteniendo reuniones sobre asuntos clave para el desarrollo de la región báltica, nuestra herencia común, y protegiendo los intereses de los compatriotas», ha dicho, antes de hacer hincapié en que la situación actual en el organismo «recae sobre la conciencia de los que destruyeron los pilares de las actividades de la organización».

En este sentido, ha lamentado que «la situación en el Consejo de Estados del Mar Báltico se está deteriorando» y ha criticado que «los estados de la OTAN y la Unión Europea (UE) que son parte del mismo han abandonado un diálogo equitativo y los principios sobre los que se creó esta estructura regional, convirtiéndola en un instrumento de las políticas antirrusas».

Moscú ha recordado así que el país fue «suspendido» en el organismo, mientras que el papel de Bielorrusia como observador quedó igualmente «suspendido». «Los países occidentales han monopolizado el Consejo para sus propósitos oportunistas y están trazando planes para organizar su trabajo en detrimento de los intereses rusos», ha argüido.

Por último, ha incidido en que «las expectativas de que los trabajos normales del Consejo se restauren no son visibles bajo estas condiciones». «Consideramos que la presencia del país en el organismo no merece la pena y es contraproducente. Rusia no participará en convertir esta organización en otra plataforma de actividades subversivas y narcisismo occidental», ha remachado.