Apple estrena Apple Music Live, una sección de conciertos en directo en su plataforma de música en ‘streaming’

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

Apple ha anunciado el lanzamiento de Apple Music Live, una sección que concentra conciertos en directo exclusivos de Apple Music que arrancará el próximo 20 de mayo con la actuación ‘One Night Only in New York’ del artista Harry Styles.

La compañía llevo a cabo una iniciativa similar de forma presencial con el festival Apple Music Festival, que nació como iTunes Music Festival en 2007 y que consistía en una serie de conciertos que se celebraron durante un mes en Inglaterra.

En 2014 este festival tuvo su primera versión estadounidense, cuando formó parte del festival South by Southwest (SXSW) y concluyó en 2016. Ahora, sin embargo, los de Cupertino han querido retomar el espíritu de esta iniciativa en formato virtual.

De ese modo, Apple Music ha anunciado a través de Twitter la creación de Apple Music Live, una sección de su plataforma de música en ‘streaming’ dedicada a la retransmisión de conciertos en directo exclusivos de Apple.

Harry Styles será el primero en ofrecer su actuación a través de este servicio, momento en que presentará su tercer álbum en solitario con un directo que recibirá el nombre de ‘One Night Only in New York’.

El concierto tendrá lugar este viernes, 20 de mayo, a las 21 horas en la costa este de Estados Unidos. En concreto, en el UBS Arena de Long Island (Nueva York). En España, los usuarios de Apple Music podrán verlo a las 3 de la madrugada (horario peninsular).

La actuación del artista británico estará disponible para todos los suscriptores de Apple Music en los 167 países en los que opera y se podrá visualizar sin coste adicional.

Apple Music ha acompañado este anuncio con el lanzamiento de una entrevista a Harry Styles dividida en episodios, en la que participa junto al productor Zane Lowe y publicada ya en la plataforma de música en ‘streaming’.

En esta entrevista analiza el proceso de creación de su último disco, además de anteriores álbumes, así como su reciente actuación en Coachella 2022. También trata temáticas como la creatividad y el tiempo.

Por el momento, Apple Music no ha revelado cuáles serán los próximos artistas en ofrecer su espectáculo a través de este servicio, aunque ha asegurado que dará a «las grandes estrellas de la música la mayor plataforma posible».