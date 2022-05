EEUU/ Biden y Lasso mantienen una reunión sobre la Cumbre de las Américas y economía

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, han mantenido una reunión este martes sobre la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio, la cooperación económica entre ambos países y la COVID-19.

«Gran conversación con el presidente, Joe Biden. Satisfecho de encontrar coincidencias en el desarrollo de nuestro continente. Trabajaremos juntos por la seguridad, la migración y la lucha contra la corrupción. Esperamos con ilusión la visita de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y nos vemos pronto en Los Ángeles», ha dicho Lasso en su perfil oficial de Twitter.

Ambos líderes han conversado sobre su «visión» del continente americano y la «importancia» de la relación entre Estados Unidos y Ecuador de cara a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles. También han acordado mantener los valores democráticos en la cita americana.

Del mismo modo, han hablado sobre como fortalecer la cooperación económica, de seguridad y migratoria entre los dos países y sobre la recuperación de la pandemia de la COVID-19, tal y como ha informado en un comunicado la Casa Blanca.

La Administración estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. «Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones», aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió la semana pasada que no asistirá a Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, un aviso que también ha realizado su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.