Fórmula 1/GP Españ Carlos Sainz: “Será muy especial mi primer Gran Premio en casa como piloto Ferrari”

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) está ilusionado ante el Gran Premio de España, la carrera de ‘casa’ y donde no esconde lo importante de contar con el apoyo de las gradas, algo que da «mucha motivación» para hacerlo bien y más por lo «muy especial» de pilotar un monoplaza de la mítica escudería italiana.

«Afronto el Gran Premio de España con mucha ilusión y mucho cariño porque siempre es una carrera en el que además he conseguido muy buenos resultados en el pasado. El factor de correr ‘en casa’ siempre echa una mano y este año es mi primer Gran Premio en ‘casa’ como piloto Ferrari y con las gradas llenas, así que va a ser muy especial, algo único que voy a recordar toda mi vida. Quiero disfrutarlo al máximo y aprovecharlo», señaló Sainz en una entrevista a Estrella Galicia 0,0, uno de sus patrocinadores.

Además, pese a las altas velocidades y a ir con la máxima concentración en el coche, el madrileño nota, «por supuesto», el apoyo de sus fans. «No dentro del coche porque ni les oyes ni te da tiempo prácticamente a verles, pero sí que es verdad que en las vueltas de entrada y salida a boxes siempre se te va un ojo a las gradas», comentó.

«Siempre tienes un momento para mirar alrededor y ver la cantidad de gente que hay involucrada contigo en que te vaya bien. A mí eso me da mucha motivación, me da ‘buen rollo’, y todo esto da unas buenas sensaciones que te ponen una sonrisa en la cara los tres o cuatro días que estoy en el circuito», añadió.

Sobre la temporada, Sainz tiene claro que «el objetivo tiene que ser ganar e intentar luchar por el campeonato», gracias al «buen coche» que ha desarrollado la escudería italiana y que les permite a él y Charles Leclerc «tener opciones de ganar en cada carrera».

«Es verdad que he tenido dos carreras seguidas muy malas (Melbourne e Imola) porque dos ceros en este Mundial van a contar mucho, pero eso no me va a quitar la ilusión de luchar por ganar y conseguir esa primera victoria a la que aspiro y con la que sueño desde pequeñito», deseó el piloto español.

Sainz también recordó su anécdota en Miami cuando se enteró de la remontada del Real Madrid, equipo del que es «muy forofo», ante el Manchester City, durante un evento de un patrocinador de su equipo.

«Me hicieron el favor de poner una tele y cuando estaba respondiendo unas preguntas en una entrevista, de repente vi la cara de la gente que estaba conmigo. Ponían cara de ‘¿Qué está pasando? ¡Están volviendo a remontar!’ Y yo no me lo podía creer. Cuando miré el móvil y vi que iban 3-1, después de haberme ido en diez minutos con 0-1, me pareció la cosa más surrealista del mundo y no me lo creía. Para mí fue de las cosas más increíbles que he visto en el mundo del fútbol y en el deporte; sobre todo unas remontadas así, de manera consecutiva», recalcó.

Finalmente, se refirió a la alianza que mantiene con Estrella Galicia 0,0 y Ferrari, con los cuales comparte «casi todos» los valores que tiene él «como deportista» y los que tiene la ‘Scuderia» «como marca, la pasión por el deporte, las ganas de superarse a uno mismo constantemente», que se unen a «la famosa ‘Resistencia'» de la cervecera, en relación a uno de sus eslóganes.

«Hay que intentar siempre resistir a todos los inconvenientes que te puedan poner delante, el espíritu de nunca rendirse, siempre intentar dar un poquito más como marca, como atleta o como es en la elaboración de cerveza. Creo que todo esto es la clave del éxito en general y en la vida, no sólo en el deporte. Estos son valores que comparto con Estrella Galicia 0,0 desde hace ocho o nueve años, que me representan y que representan también a Ferrari. Así que a por ello vamos, a seguir sumando», sentenció.