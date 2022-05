Fú Paulo Futre será la imagen del carné de socio del Atlético de Madrid de la próxima temporada

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ex futbolista Atlético de Madrid Paulo Futre será la imagen del carné de socio del club madrileño para la temporada 2022-2023, en un homenaje a la leyenda rojiblanca, que reconoce estar «muy emocionado» por este «detalle único», según informo el conjunto de la capital en un comunicado este miércoles.

Con este gesto, el Atlético pretende seguir «recordando a las leyendas que han vestido la rojiblanca y que se convirtieron en pilares fundamentales en la consecución de grandes hitos del club». Así, Futre sigue los pasos de José Eulogio Gárate, ex delantero del Atleti; Luis Aragonés, ex jugador y entrenador rojiblanco; y Adelardo Rodríguez, jugador con más partidos en la historia del club (553).

Futre llegó al Atlético en 1987, completando siete temporadas como rojiblanco, divididas en dos etapas entre 1987-93 y 1997-98. Disputó 215 partidos por lo que luce una placa conmemorativa en el Wanda Metropolitano. Consiguió dos Copas del Rey (1990-1991 y 1991-1992) con el Atleti.

«No tengo palabras, estoy emocionado, es un homenaje más que me hace este club. Mis grandes homenajes me los ha hecho el Atlético de Madrid. No hay nada que me haga más feliz en el mundo, gracias por este detalle único», aplaudió Futre en declaraciones a los medios del club recogidas por Europa Press.