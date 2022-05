Llop cree que la sentencia del TC sobre el aborto será “favorable” a la ley de 2010: “Espero que esté con las mujeres”

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, espera que la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso presentado hace 12 años por el PP contra la ley del aborto sea «favorable» a la ley de 2010 y que el alto tribunal esté «con las mujeres».

«Cada organismo tiene que seguir sus propios tiempos no verse condicionado, pero en cualquier caso 12 años es un tiempo excesivo y un indicador de que probablemente sea una sentencia favorable, no puedo aventurarlo pero, que durante 12 años haya mantenido viva la ley de 2010, es indicador de que es una ley constitucional, no creo que fuera irresponsable en el sentido de que pensara que hay una ley inconstitucional y mantenerla vigente 12 años», ha subrayado Llop este miércoles 11 de mayo en una entrevista en Antena 3.

Así, aunque ha insistido en que no puede pronunciarse sobre «futuribles», ha dicho que espera «que el TC lógicamente esté con las mujeres, con los avances que ha hecho el país y con la ley de plazos de 2010».

Por otro lado, sobre el hecho de que la nueva ley del aborto no persiga a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, la ministra ha indicado que «efectivamente» no es lo mismo desaconsejar esta práctica que perseguir penalmente a los padres que recurran a ella y, por ello, ha apostado por buscar una «fórmula» que ponga en el centro «el interés superior del menor».

«Es una práctica que vulnera derechos fundamentales y convenios internacionales y es necesario buscar algún tipo de fórmula para ir más allá de la mera declaración de nulidad de esos contratos, hay que tener en cuenta el interés superior de los menores», ha subrayado.

Además, ha denunciado que hay agencias que «a veces no son en absoluto escrupulosas» y se «aprovechan» de «muchas parejas muy desesperadas». Por ello, ha abundado en la necesidad de «desincentivar» la gestación subrogada porque «no se puede permitir que los cuerpos sean objeto de explotación y de consumo».

APOYO A LAS ENMINEDAS ABOLICIONISTAS DE LA PROSTITUCIÓN

Respecto a la Ley del ‘sí es sí’ y la prostitución, Llop ha apoyado «absolutamente» las enmiendas de carácter abolicionista «que pretenden romper el primer eslabón de esa cadena de prostitución» haciendo «punible el proxenitismo».

Con lo que se ha mostrado en desacuerdo es con los modelos «prohibicionistas» como el del ayuntamiento de Alicante que penalizará al cliente y a la mujer prostituida. «Esto me parece grave», ha declarado Llop, al tiempo que ha apostado por buscar itinerarios para que estas mujeres puedan reinsertarse, desarrollar una vida con dignidad y alejadas de los círculos proxenetas.

Llop ha añadido que, si el PP es de esta misma opinión, le parecería bien que se llegara a acuerdos con esta formación y con todas las que sea posible para llevar adelante esta ley «con ese paquete abolicionista» pues «redunda» en el modelo que quieren para las futuras generaciones. «No queremos lo que hay ahora, niños que se educan desde los 8 años en pornografía y ambientes prostitucionales», ha advertido.

Por otra parte, sobre la baja por regla dolorosa que se ha incluido en la reforma de la Ley del aborto, la ministra de Justicia ha pedido «no banalizar el tema de las reglas dolorosas porque cuando hay un dolor incapacitante, evidentemente, hay que visualizarlo y contemplarlo». «Es un avance, vamos a ser pioneros en esta materia de salud menstrual», ha valorado.

A su juicio, «encaja perfectamente en este contexto legal» y ha ahondado en que, aunque ya se concedían bajas por enfermedades ginecológicas, «ahora se visualiza esta causa que es condición exclusiva de las mujeres, tener la regla».