Amigo testifica sobre celos y abuso de sustancias de Depp

El actor Johnny Depp habla con un miembro de su equipo legal en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, el jueves 19 de mayo de 2022 en Fairfax, Virginia. (Shawn Thew/Pool Photo via AP) (SHAWN THEW / POOL/AP)

FALLS CHURCH, Virginia, EE.UU. (AP) — El juicio por la demanda por difamación presentada por Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard volvió el jueves a los temas de los celos y el abuso de sustancias de Depp.

Bruce Witkin, un músico que fue amigo de Depp durante casi 40 años, dijo que el actor ya había mostrado celos en sus relaciones románticas décadas atrás.

“Definitivamente puede tener una racha de celos”, dijo Witkin durante una declaración en video grabada en febrero y reproducida en la corte el jueves.

Depp demostró algo de esos celos durante su relación con Vanessa Paradis, quien fue su pareja durante 14 años, “y mucho de eso estaba en su cabeza y no en la realidad”, dijo Witkin.

Los celos de Depp también se hicieron notar cuando estaba con Heard y ella estaba filmando una película “o haciendo algo en lo que él no podía estar presente para ver qué estaba pasando”, dijo Witkin. “Creo que se ponía nervioso”.

Witkin dijo que una vez vio moretones en el brazo de Heard cuando él y Depp trabajaban en un documental sobre el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. Y vio a Depp con un “labio hinchado” otra ocasión. Pero Witkin dijo que nunca vio directamente a Depp o Heard agredir físicamente al otro.

Depp demandó a Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia por un artículo de opinión de Heard publicado en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post, en el que la actriz se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Los abogados de Depp dicen que el artículo difamó al actor pese a que no mencionaba su nombre. El juicio está ahora en su quinta semana.

Depp dice que nunca golpeó a Heard y que él fue víctima de abuso por parte de ella. Pero los abogados de Heard argumentan que Depp abusó física y sexualmente de su clienta, y sostienen que las negaciones del actor carecen de credibilidad porque con frecuencia bebía y se drogaba al punto de perder el conocimiento y no recordar nada de lo que hizo.

Witkin dijo que trató de ayudar a Depp con su abuso de sustancias y que lo puso en contacto con un terapeuta.

“Él decía: ‘Estaré bien. Estaré bien’. Y bueno, no estás bien”, dijo Witkin, recordando una conversación.

La hermana de Depp, Christi Dembrowski, siempre estuvo preocupada por su bienestar, tanto en términos de abuso de sustancias como en general, dijo Witkin.

“Creo que todos, en el fondo, lo estaban, pero… las personas en la nómina realmente no dirán mucho. Lo intentarán, pero no quieren perder su trabajo”, dijo Witkin. “No digo que todos entren en la categoría. Pero es algo extraño alrededor de personas como él. Todo el mundo quiere algo».

Witkin dijo que su amistad con Depp comenzó a disolverse a fines de 2017, cuando el actor comenzó a alejarse.

“Me escribió este extraño texto diciendo que lo apuñalé por la espalda y hablé mal de él”, dijo Witkin. “Le dije, ‘¿De qué estás hablando?’ Y él no lo explicaba. Prácticamente, no lo he visto desde 2018”.