EconomíPlanas subraya que España tiene en Rioja un sector vitivinícola y una marca “muy consolidada” a escala mundial

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que España tiene en Rioja un sector vitivinícola y una marca «muy consolidada» a escala internacional, justo el día en el que el Gobierno vasco ha manifestado su apoyo a las bodegas que se salgan de la DOC Rioja para crear ‘Viñedos de Álava’.

«Es una marca de las mas potentes del sector agroalimentario español y, por tanto, todo aquello que pueda incrementar la presencia y potencia de esa marca me parece positivo, y todo aquello que no lo pueda incrementar no me parece tan positivo», ha afirmado Planas en su comparencia en la Comisión de Agricultura en el Senado.

«Creo que mi punto de vista es bien claro al respecto, pero evidentemente este es un Gobierno de ley que se somete a la ley», ha precisado el titular de Agricultura sobre el expdiente denominado ‘Viñedos de Álava’ en relación con la denominación de origen Rioja.

«El expediente ha sido transmitido a la Comisión Europea y el papel del Gobierno de España es un papel de transmisión una vez esté completado el expediente. Se lo hemos comunicado al Gobierno vasco y también se le ha comunicado a la denominación de origen Rioja, que ha recurrido judicialmente el inicio de dicho expediente», ha explicado.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que, si hay bodegas de Álava que quieren acogerse a la denominación ‘Viñedos de Álava’, el Gobierno vasco les dará «la oportunidad de hacerlo» y ha apuntado que es una decisión «absolutamente privada».