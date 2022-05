Españ El PSOE recuerda que Podemos “se fracturó” al votar en el Congreso sobre la abolición de la prostitución

Acusa de generar «desinformación» a los grupos que rechazaron su enmienda al considerar que podía perseguir también a las prostitutas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La vicesecetaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado este jueves que desconoce cuál es la posición actual de Unidas Podemos respecto a la abolición de la prostitución, pero ha recordado que el grupo parlamentario «se fracturó» la última vez que hubo una votación sobre este tema en el Congreso de los Diputados. «Algunas votaron a favor y otras en contra», ha indicado.

Así, Lastra ha afirmado que desconoce cuál es la posición de su socios de Gobierno sobre la prohibición de esta actividad y que compete a Unidas Podemos explicarlo, pero ha invitado a mirar el voto de este grupo en una proposición no de ley que se debatió en el Congreso en febrero de 2019. «La posición actual de Unidas Podemos no la conozco, pero sí, que no quisieron apoyar nuestra enmienda de abolición de la prostitución y del proxenetismo», ha reprochado.

Lastra ha recordado además que este mismo jueves presentan una proposición de ley específica para prohibir la prostitución y castigar a los consumidores y ha advertido de que ahora los grupos «ya no tendrán excusas» y tendrán que decidir si quieren perseguir al proxeneta o no. «Va a ser un debate bastante sencillo», ha adelantado.

Además, ha indicado que no han hablado con los morados desde que ayer el PSOE se viese obligado a retirar su enmienda sobre abolición, que había incluido en la Ley de libertad sexual, conocida como ‘Ley del sí es sí’ por falta de apoyos.

LAS ENMIENDAS DEL PSOE NO VAN CONTRA LAS MUJERES

A este respecto, al ser preguntada sobre las reticencias de otros partidos –ERC, Junts y la CUP– a apoyar la enmienda del PSOE bajo el argumento de que también podría perseguir a las mujeres que ejerciesen la prostitución, Lastra ha respondido que hay quienes «juegan a la desinformación», pero que ninguna de las enmiendas que presentó el PSOE perseguía a las mujeres, si no que iban contra aquellos que se lucran de la prostitución ajena. «Están errando en sus afirmaciones», ha señalado sin mencionar a ningún partido.

Respecto al PSOE, la ‘número dos’ del partido ha asegurado que la posición es «unánime» incluido el secretario general, Pedro Sánchez. «Somos abolicionistas de la prostitución y esta es la legislatura en la que vamos a abolirla», ha manifestado.

Además, ha cargado contra el PP y le ha acusado de hacer «trilerismo político» porque, según ha afirmado, les habían asegurado durante semanas que aprobarían su enmienda y este miércoles poco antes del inicio de la comisión donde se tenía que votar, se pasaron al ‘no’.