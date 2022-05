Fútbol/ Ancelotti: “Soy feliz porque estamos en el lugar donde muchos querrían estar”

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este jueves estar «feliz» por poder jugar la final de la Champions, «el partido más importante del fútbol mundial», y estar «en el lugar donde muchos querrían estar», al mismo tiempo que aseguró que Gareth Bale «ha escrito páginas importantes de la historia del club» y evitó pronunciarse sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé.

«No tenemos que olvidar la felicidad de jugar este partido, es normal sentir preocupación o ansiedad, pero a día de hoy estamos muy felices, lo disfrutamos mucho. No tengo preocupación, estoy feliz por tener tiempo para preparar el partido y estar en el sitio donde muchos querrían estar, el partido mas importante del fútbol mundial. No hay ansiedad todavía, después del partido habrá felicidad o un poco de tristeza», analizó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Betis de este viernes (21.00 horas).

El italiano apuntó que las sensaciones de la plantilla «son buenas» cuando solo restan dos duelos para cerrar una temporada «muy bonita». «Todo en la Liga ha salido bien, tenemos que terminar bien. El objetivo es tener una buena dinámica, intensidad, que nos ayudará para la final», explicó.

«BALE FORMA PARTE DE LA HISTORIA DEL REAL MADRID»

Así, espera un «buen partido, entretenido» ante el Betis en la última jornada de LaLiga Santander, alabando el «fútbol de calidad» de los verdiblancos. «A mí me gustaría hacerle el pasillo al Betis, ha ganado una Copa que en España es muy importante», afirmó.

«El partido tiene que ser competitivo, con intensidad, después de ganar la Liga hemos competido, y mañana queremos lo mismo. Jugadores que no jugaron contra el Cádiz tendrán más minutos», señaló, antes de confirmar que no se centra en despedidas de futbolistas que acaban contrato este curso. «Todos están focalizados en el partido del día 28, también los que acaban contrato. Casi toda la plantilla está lista, tengo que evaluar bien los jugadores que necesitan más minutos para estar listos de cara al 28», añadió.

El galés Gareth Bale es uno de esos jugadores que no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada, y este viernes podría jugar sus últimos minutos en el Santiago Bernabéu. «No es importante si juega o no, es importante que Bale ha sido parte de la historia de este club. Se queda en la memoria de todos los aficionados, ha sido importante en la Copa, la Champions de Kiev, ha escrito paginas importantes de este club y es normal que todos lo reconozcan», elogió, aunque no confirmó si estará en la lista.

SOBRE EL TEMA MBAPPÉ: «EL ÚNICO TEMA QUE TENGO EN CUENTA ES LA FINAL»

Otro tema muy recurrente en la comparecencia de Ancelotti, que anunció la baja de Alaba para enfrentarse al Betis, fue el posible fichaje del francés Kylian Mbappé por el club blanco, Pero el italiano insistió en que no es un tema que considere en la actualidad. «Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions. Y estoy muy tranquilo.», aseveró con contundencia.

«No me preguntan nada de Mbappé, mi tiempo lo paso en Valdebebas, mi coche y en casa. A veces a algún restaurante, pero nadie me pregunta sobre eso, todos me preguntan por la final, toda la afición está focalizada en la final de la Champions. Hoy el madridismo está ilusionado por la final, por nada más, pensamos todos en lo mismo: ganar la 14ª», manifestó.

Así, Ancelotti recalcó que su preocupación es preparar la final de Champions «a tope», con la «motivación e ilusión máximas». «Todo lo que pasa alrededor y de lo que se habla no nos afecta para nada, estamos muy concentrados», apuntó de nuevo sobre el tema Mbappé.

«El Liverpool tiene más dificultad que nosotros, porque está preparando partidos importantes, pero después tenemos el mismo tiempo para preparar la final. Ellos han ganado la FA Cup, nosotros la Liga. Hemos tenido la posibilidad de pensar más en este partido, pero eso no va a afectar al equipo. Porque no pensamos en el partido, pensaremos desde el lunes, pero ya está todo preparado», zanjó un Ancelotti confiado, que reveló que su única «duda» sobre el once es «si serán más importantes los jugadores que empiecen el partido o los que lo acaben».