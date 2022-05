La cancha de futbol rápido del Parque Salesiano revivió y retomó el color, luego de que la alcaldía Miguel Hidalgo con apoyo de la empresa Bayer México, y de los jugadores del equipo profesional Bayer Leverkusen, rehabilitaran el día de hoy estas instalaciones deportivas, dejándolas en condiciones dignas para ser utilizadas por las y los miguelhidalguenses.

El alcalde Mauricio Tabe, y los jugadores del equipo alemán Patrik Schick, Moussa Diaby, Charles Aránguiz, Lucas Alario, Exequiel Palacios, Robert Andrich, Odilon Kossounou, Mitchel Bakker, Edmond Tapsoba, tomaron las brochas y se dieron a la tarea de pintar la cancha para darle colorido.

Alcaldía Miguel Hidalgo y Bayer rehabilitan cancha de futbol rápido en la Anáhuac Foto: Especial

Al tiempo que la Ola de Servicios realizaba la labor de reforestación y limpieza en el parque Salesiano, el funcionario explicó que la recuperación de este espacio deportivo es un ejemplo del trabajo coordinado con la iniciativa privada.

Reconoció la atención de Bayer al traer al equipo profesional de futbol para convivir con niñas y niños del equipo representativo de la Colonia Pensil, una de las zonas más populares de esta alcaldía.

“Nos sentimos muy honrados de tener a un vecino como es Bayer en Miguel Hidalgo, un vecino que contribuye con la comunidad y que ha ayudado el día de hoy a recuperar este espacio público y que a través de la gran labor que hace con este voluntariado admirable y a través también de la participación de los jugadores profesionales del equipo del Bayer, acompañaron a nuestros niños de la Pensil a jugar y a inspirarlos también a ser como los campeones”, dijo.

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, Directora General de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo, aplaudió el apoyo de Bayer México para el mejoramiento de esta cancha, pues es una forma de inculcar valores a las nuevas generaciones para tener una libre y sana convivencia en comunidad.

En tanto, Manuel Bravo, CEO de Bayer México, dijo que la nueva cancha de futbol rápido es el resultado del trabajo y el compromiso con la comunidad que tiene la alcaldía Miguel Hidalgo y la empresa a su cargo.

“El alcalde me enseñaba las fotos de lo que era esto hace dos meses y obviamente no era un lugar que promoviera el desarrollo, el deporte o la convivencia y hoy con el trabajo de los voluntarios, con la ayuda del equipo de Bayer Leverkusen y todos los que estamos aquí, me parece que se antoja que se inaugure ya”, expresó.

Además de la rehabilitación de la cancha deportiva, voluntarios de Bayer México participaron en el programa ReverdeceMH sembrando nuevas plantas en las áreas verdes del Parque Salesiano.