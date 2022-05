Eugenio Derbez supone que está vetado de Televisa por el tema del Tren Maya

Sin saber el principal motivo, el actor Eugenio Derbez que está vetado de Televisa, luego de que por medio de un mensaje enviado a alguien importante de la empresa, le dieron largas para explicaciones.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, el también comediante platicó que comenzó a darse cuenta de los hechos cuando por la entrega del Óscar, donde ganó la cinta ‘CODA’ en la cual participó, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

“De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, contó a pregunta expresa.

“(Entonces) mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, que uno puede visitar. Ahora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje”, detalló.

Pero las cosas aún no las entiende, porque sí puede laborar para la empresa de Emilio Azcárraga, aunque en EU (Univisión).

Cabe recordar que Eugenio Derbez recién estuvo en Univisión para promover ‘The valet’, su más reciente filme de comedia, que se estrena este viernes en la plataforma de streaming Star+.

“Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya”, apuntó.

SELVAMOS DEL TREN

El actor fue uno de los casi 40 artistas que, en marzo pasado, realizaron un video titulado #SelvamosDelTren solicitando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detener los trabajos de construcción del tramo 5 del Tren Maya, por posible afectación a los ríos subterráneos y afectación a la flora y fauna.

Las figuras públicas que aparecen en el video pedían estudios de impacto ambiental, los cuales hasta ahora no ha presentado el Gobierno Federal, y que el mandatario recorriera la zona y no solamente vía aérea.

Posteriormente, López Obrador respondió que seguramente se les había pagado y calificó de seudo ambientalistas a quienes ahí aparecían, de lo cual semanas después se retractó.

