Fú Cerezo: “Las escuchas a Rubiales son completamente ilegales”

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado que los audios destapados del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, son «completamente ilegales», y ha pedido que antes de analizar su contenido primero se investigue quién los ha filtrado.

«Si hay que ser justos, hay que preguntar quién y por qué ha sacado las escuchas. Después, hablaremos del caso de la Federación, si es que lo hay. Las escuchas son completamente ilegales. Cuando se arregle esa ilegalidad, que se actúe sobre la otra», señaló tras asistir a la ISDE Sports Convention 2022, que organizan ISDE, LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, el máximo mandatario del club rojiblanco dio un «notable» a la temporada del equipo. «Ya dije que quedando entre los tres primeros sería una temporada de notable. Un siete», dijo, mostrándose convencido de que el próximo curso podrán reforzarse. «Fichajes imagino que habrá alguno. Las salidas son los técnicos los que las tendrán que decir. En estos momentos aun no ha acabado LaLiga», manifestó.

Además, aseguró que tanto el portugués Joao Félix como el guardameta esloveno Jan Oblak continuarán en el Wanda Metropolitano. «Joao Félix está entre los tres o cuatro mejores jugadores de Europa, es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato y seguirá en el Atlético de Madrid», subrayó. «Es portero del Atlético de Madrid, tiene contrato y de aquí a un año, cuando venza, es posible que renueve por otros diez años más», añadió sobre el esloveno.

Sin embargo, Cerezo no fue tan claro con el delantero Álvaro Morata, propiedad del Atlético y que ha jugado esta campaña cedido en la Juventus. «Con Morata no sé qué va a pasar, aunque sea nuestro jugador. No sé si la ‘Juve’ se lo va a quedar», explicó.

Por último, tampoco desveló si pagarán la opción de compra por el francés Anntoine Griezmann, que regresó este curso al conjunto colchonero gracias a una cesión del Fc Barcelona. «Llevo 35 años en este club y me admira lo preocupados que estáis por la parte económica de los clubes. La economía del club está muy saneada», concluyó.